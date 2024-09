Bolla di calore in arrivo sull’Italia nelle prossime settimane, le previsioni meteo annunciano un netto cambio di tendenza che porterà la fine delle perturbazioni e un rialzo delle temperature anche sopra le medie del periodo. Secondo le proiezioni dei centri meteorologici infatti su sta preparando un anticiclone africano che inizierà a riportare un clima caldo e una stabilità già a partire da questo fine settimana in alcune zone. Questo porrà fine all’anticipo d’autunno, e all’ondata di maltempo che si è intensificata nell’ultima settimana con piogge intense, temporali e correnti fredde, che hanno portato anche le prime nevicate sulle zone alpine, comportando così un ritorno delle condizioni tipiche di fine estate.

Una evoluzione che potrebbe durare fino ai primi giorni di ottobre, quando la bolla di calore spostandosi dall’Africa centrale verso il Mediterraneo interesserà dapprima il Sud Italia, spostandosi poi con vento caldo fino al Centro Nord. I centri meteo avvertono che in questa prossima fase quindi le temperature potranno subire notevoli variazioni e localmente potrebbero esserci le condizioni per far superare i 30 gradi.

Meteo, dopo la forte perturbazione, anomala per il periodo visto che ha comportato un calo delle temperature anche di 15 gradi in poco tempo e che ha spazzato via l’afa estiva che perdurava ormai da mesi, è ora in arrivo una bolla di calore. Un fenomeno che si forma in presenza di particolari condizioni atmosferiche e può, a seconda del periodo, comportare variazioni di temperatura anche significative. In questo caso, visto che arriverà in Italia spingendosi dall’Africa centrale tra l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre, è noto anche come “ottobrata”.

Non è raro infatti che proprio a ridosso dell’inizio dell’equinozio di autunno, si riaffacci l’alta pressione permettendo il ritorno di una nuova ondata di caldo tipicamente estivo e giornate di sole. Secondo le previsioni, il cambiamento inizierà già a partire dai prossimi giorni, intensificandosi verso il week-end. Ma è dalla prossima settimana, quella che va dal 23 al 28 settembre, che la bolla di calore riporterà gradualmente rialzi generalizzati, al Sud Est, dalla Puglia all’Emilia Romagna e che nel Nord Est potrebbero risultare localmente anche sopra alle medie. Attese su tutta la penisola massime che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi.