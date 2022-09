Allerta meteo gialla al Centro Sud: coinvolte 6 regioni/ Venti forti di burrasca

Una allerta meteo è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per oggi, martedì 27 settembre 2022, nel Centro-Sud: sono coinvolte sei regioni. L’avviso prevede che dalle prime ore della giornata venti forti si abbattano dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca dapprima su Toscana, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. È previsto inoltre che ci siano mareggiate lungo le coste esposte.

L’area di bassa pressione continuerà dunque a pesare sul meridione: si prospettano criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse zone. I Comuni interessati sono diverse centinaia. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile continuerà in queste ore a dare aggiornamenti in merito all’evolversi del fenomeno e a fornire norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite invece dalle strutture territoriali.

Allerta meteo gialla al Centro Sud: coinvolte 6 regioni. Potenziali disagi

Il maltempo potrebbe dunque causare dei disagi nelle sei regioni del Centro-Sud in cui è stata diramata l’allerta meteo gialla per oggi, martedì 27 settembre 2022. È d’altronde quello che è accaduto nella giornata di ieri, quando violenti temporali si sono abbattuti in diversi Comuni. È il caso, ad esempio, delle province di Napoli e Caserta, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare 275 interventi nelle ultime 24 ore a causa del forte vento e delle piogge, che hanno portato a sottopassi allagati, piccole strutture divelte e alberi abbattuti.

In provincia di Trapani le forti burrasche hanno causato inoltre allagamenti in tutte le strade, con automobilisti rimasti bloccati ed ingenti danni agli esercizi commerciali e alle abitazioni a pianoterra. La città è stata letteralmente sommersa dall’acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici. La popolazione è stata invitata a non uscire di casa.











