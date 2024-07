Allerta meteo gialla in 5 regioni oggi 2 luglio 2024/ Maltempo, piogge e temporali in Veneto e Calabria

Prosegue l’allerta meteo sull’Italia. Anche per la giornata di oggi, martedì 2 luglio 2024, la Protezione Civile ha diramato degli avvisi per diverse regioni del nostro Paese, a causa di forti temporali e maltempo. Un’estate che non sembra quindi voler cominciare, in particolare nelle regioni del nord, dove dal primo giugno si stanno di fatto contando sulle dita di una mano le giornate di bel tempo e di caldo estivo.

Un mese di luglio che è iniziato quindi allo stesso modo di quello scorso, con una serie di perturbazioni che stanno portando piogge e rovesci in moltissime regioni d’Italia, a cominciare, come segnala Meteo.it, da Abruzzo, quindi Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Umbria, Veneto. Le regioni più a rischio, per cui è stata emessa un’allerta meteo di colore giallo, saranno invece Calabria e Veneto, con l’aggiunta di rischio idrogeologico per Abruzzo, Basilicata e Molise.

ALLERTA METEO GIALLA IN 5 REGIONI OGGI 2 LUGLIO 2024: CHE CLIMA CI SARA’

Nel corso della giornata odierna, 2 luglio 2024, saranno quindi possibili rovesci e forti temporali nelle regioni elencate, e a preoccupare sono in particolare quelle zone già interessate negli scorsi giorni da maltempo, a cominciare dal Veneto, dove il governatore Luca Zaia aveva dichiarato lo stato di emergenza la scorsa settimana, a causa dei danni provocati da una forte perturbazione proveniente dal nord Europa.

Ma quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi? E’ sempre Meteo.it a venirci incontro segnalando un brusco calo delle temperature soprattutto al sud, dove la colonnina di mercurio aveva sfiorato i 40 gradi. Tutta colpa di una doppia perturbazione che porterà delle piogge anche intense, nonché vento e “freddo”, tenendo conto del fatto che le temperature potrebbero diminuire anche di 10 gradi. La prima perturbazione è arrivata sull’Italia nella giornata di ieri, e lascerà oggi la nostra penisola, lasciando però spazio ad una seconda, che invece rimarrà sul nostro Paese fino a domani.

ALLERTA METEO GIALLA IN 5 REGIONI OGGI 2 LUGLIO 2024: GIOVEDÌ TORNA L’ALTA PRESSIONE MA…

Giovedì 4 luglio, poi, spazio al ritorno dell’alta pressione con un clima che sarà senza dubbio più stabile, ma gli esperti meteo non prevedono alcun eccesso, di conseguenza farà caldo ma nella norma. Tra l’altro questa stabilità dovrebbe durare una manciata di ore al nord, tenendo conto che dal 6 luglio è probabile un nuovo peggioramento con piogge e temporali.

Più specificatamente per quanto riguarda la giornata di oggi, come segnalato sopra la Protezione civile ha comunicato un’allerta meteo gialla in 5 regioni e in generale sarà all’inizio soleggiato al nord, ma anche al centro e sulle isole, tranne in Emilia Romagna, dove dovrebbero comparire delle nuvole al mattino. Nel pomeriggio possibili piogge in Trentino, Veneto ma anche in Liguria e Toscana. Attenzione anche a quello che succederà durante la metà mattinata al nord, dove comparirà cielo nuvoloso con appunto piogge e temporali e temperature comprese fra i 23 e i 30 gradi.

