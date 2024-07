Allerta meteo domani, 2 luglio 2024/ Bollettino della Protezione civile sulle criticità: le previsioni

Non si arresta – e anzi si intensifica – la violenta ondata di maltempo che sembra star caratterizzando sempre di più l’estate del nostro Bel Paese e puntuale poco dopo le ore 15 di oggi la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per tutta la giornata di domani che riguarderà (almeno stando alle primissime stime) ben 9 regioni: la particolarità – almeno rispetto al ‘copione’ a cui abbiamo assistito per tutto il mese di maggio e giugno – è che buona parte dei territori colpiti dal maltempo si trovano nel Sud della nostra penisola. Prima di scendere nel dettaglio dell’allerta meteo di domani (come sempre facciamo) invitiamo tutti voi lettori a tenere sempre sott’occhio il sito della Protezione civile e la mappa territoriale sulle criticità: per raggiungerla vi basterà cliccare su queste parole e nella pagina che si aprirà troverete tutto l’elenco completo di ogni singola area regionale interessata dal maltempo.

In linea di massima – ed è qui che diventa importante consultare personalmente la mappa dei rischi – possiamo dirvi che per la mattinata di domani sarà in vigore un’allerta meteo di colore giallo per rischi idraulici in alcune aree di Calabria e Veneto; mentre si uniscono all’appello (ma in questo caso per il rischio temporali) anche diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Toscana e Umbra. A completare il quadro ci sarà anche un rischio – sempre ordinario, e quindi di colore giallo – idrogeologico tra Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise.

Oltre all’allerta meteo, cosa dicono le previsioni della Protezione civile per la giornata di domani

Insomma, occhi puntati sulle regioni italiane con l’allerta meteo che dovrebbe – pur non limitando in alcun modo i rischi idrogeologici e idraulici – portare tutti i cittadini interessati (ed è l’invito che anche noi vi rivolgiamo) a limitare al minimo necessario gli spostamenti nel corso della giornata, evitando se possibile la macchina, specialmente durante gli eventi temporaleschi; ma è importante anche sottolineare che per ora a causa dell’allerta meteo di domani non si prevedono chiusure da parte degli uffici pubblici o privati, con le scuole che (fortunatamente) hanno già chiuso i battenti per la pausa estiva.

Ma cosa ci si dovrebbe aspettare dalle previsioni meteo di domani? Per rispondervi ci riferiamo ancora una volta al bollettino della Protezione civile che parla di venti burrascosi su Sicilia e Calabria con annesse mareggiate lungo le coste nord-occidentali; mentre non mancheranno le precipitazioni temporalesche nelle regioni interessate dall’allerta meteo e alcuni rovesci di forte intensità, locali grandinate e imprevedibile raffiche di vento.











