Allerta meteo Napoli: venti, nevicate e gelate/ Parchi chiusi, scuole restano aperte

Allerta meteo a Napoli. Per la giornata di mercoledì sono previsti pioggia, vento e anche nevicate nel capoluogo campano, e di conseguenza, il Comune ha deciso di chiudere i parchi cittadini, e i cimiteri, mentre le scuole resteranno aperte. La decisione è giunta a seguito del bollettino della Protezione civile della Regione Campania, che ha appunto emesso in queste ore un avviso di allerta meteo, integrando quello precedente, e sottolineando il peggioramento in arrivo sulla regione Campania. «Nelle prossime ore e domattina – fa sapere l’amministrazione – il comitato operativo comunale continuerà a monitorare la situazione delle condizioni meteo relative alla giornata di giovedì 6 febbraio». Su Napoli sono in arrivo venti forti da Nord-Ovest, che potrebbero divenire molto forti soprattutto nella giornata di giovedì, causando mare agitato o molto agitato, con delle possibili mareggiate. Inoltre, non sono da escludere nevicate e delle gelate da stanotte fino a giovedì, a quote comunque superiori ai 500/600 metri.

ALLERTA METEO NAPOLI: MALTEMPO IN ARRIVO AL CENTRO-SUD

Le gelate potrebbero verificarsi localmente anche a quote più basse, di conseguenza, bisognerà fare molta attenzione a partire da domani mattina. La protezione civile della regione Campania, ha invitato le autorità competenti a “mantenere attivo il controllo delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso e di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile anche in ordine al rischio nevicate e gelate”. Il peggioramento che interesserà Napoli nelle prossime ore, ha iniziato ad intaccare l’Italia fin da oggi, con venti molto forti soprattutto al nord, e un calo sensibile delle temperature. Domani è attesa la neve soprattutto sulle regioni adriatiche, a cominciare da Emilia Romagna, Marche a Abruzzo, che potrebbero venire imbiancate anche a quote molto basse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA