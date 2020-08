Allerta meteo: nubifragio a Torino/ Video maltempo, strade allagate e alberi su auto

Nuova allerta meteo in Piemonte ed in particolare a Torino dove per il pomeriggio di oggi era stata annunciata una nuova ondata di maltempo che purtroppo non ha deluso le aspettative. Un forte nubifragio si è infatti abbattuto sul capoluogo piemontese provocando in breve tempo importanti disagi. Stando a La Stampa – che pubblica uno dei tanti video della pioggia battente in città – il nubifragio avrebbe coinvolto il centro storico cittadino e altre zone di Torino. La pioggia, trasformatasi ben presto in un vero e proprio temporale, è stata accompagnata da violente raffiche di vento. Tuttavia il nubifragio è stato meno intenso rispetto a quello dello scorso 17 agosto quando in circa un’ora l’Arpa segnalò 78 millimetri di acqua caduta. Nonostante questo i disagi non sono mancati neppure nel pomeriggio odierno. Stando a quanto riferisce Repubblica.it nell’edizione torinese, non mancano strade completamente allagate e alberi caduti, come nell’episodio registrato in corso Regina dove l’albero è finito su un’auto invadendo poi la carreggiata.

Allagamenti dopo il nubifragio del pomeriggio a Torino sono stati registrati in corso Svizzera, corso Francia, al confine con Collegno. Carreggiata e marciapiedi allagati anche in corso Ferrucci. Il vento ha fatto registrare raffiche fino a 100 km all’ora che hanno provocato danni a cartelloni pubblicitari in corso Giulio Cesare. Alberi caduti anche in corso Novara, nei pressi dell’incrocio con corso Regio Parco. problemi anche alla circolazione dei messi: a causa dei problemi registrati sulla rete elettrica in corso Regina Margherita, la linea 16 è stata deviata da corso Regina Margherita, in via Milano, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, percorso regolare. Il maltempo ha interessato anche le zone limitrofe. Sempre secondo il quotidiano Repubblica, infatti, forti temporali si sono abbattuti nella zona di Carmagnola, mentre si registra la presenza di alberi pericolanti anche a Rivalta. Numerose le telefonate giunte ai vigili del fuoco nonostante il temporale in molte zone sia durato pochi minuti.

Da Torino: estate finita Passe e chiudo. (La finestra che sennò allago tutto…) pic.twitter.com/rLYtTYHilu — Baldung (@baldunggreen) August 28, 2020

Quando pensi che pioverà giusto 2 gocce…

Torino allagata in 20 minuti… pic.twitter.com/AGr8FUYRyb — ❄Đ.❄♌ (@CDorigon) August 28, 2020





