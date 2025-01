Giornata di allerta meteo molto importante quella di oggi, venerdì 17 gennaio 2025. La Protezione Civile, alla luce delle condizioni meteo avverse che interesseranno in queste ore alcune regioni italiane, ha diramato un’allerta meteo di colore rosso, ma anche arancione, a conferma di quanto la situazione sia decisamente preoccupante. Tutta colpa di una nuova ondata di maltempo che ancora una volta interesserà il centro sud, portando tanta pioggia e temporali, con possibili situazioni di criticità.

Nel dettaglio l’allerta meteo è di colore rosso su Calabria e Sicilia, in alcuni settori delle due regioni, mentre sarà di colore arancione sulla Sardegna, la terza zona maggiormente attenzionata in queste ore dell’Italia. L’allerta meteo di colore rosso è stata diramata per rischio idraulico solo sulla Calabria, mentre il rischio idrogeologico interessa anche la Sicilia. Per quanto riguarda invece l’allerta meteo arancione, interesserà la Calabria e la Sicilia per rischio idraulico, quindi Calabria, Sicilia per rischio temporali, e infine Calabria, Sicilia e Sardegno per rischio idrogeologico.

ALLERTA METEO OGGI, LE SCUOLE CHIUSE

Infine la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo sempre per Calabria Sardegna e Sicilia: rischio idraulico per tutte e tre, mentre solo su Calabria rischio temporali ed idrogeologico. Alla luce di questi avvisi di allerta meteo, sono diversi i comuni che hanno deciso di tenere anche oggi le scuole chiuse, dopo le chiusure degli scorsi giorni, a cominciare dalla Calabria, dove diversi territori della provincia di Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza hanno appunto chiuso gli uffici.

In Sicilia, invece, scuole chiuse in quel di Catania città, ma anche Acireale, Messina e Siracusa, oltre ai comuni di Palazzolo Acreide, Buccheri, Mascalucia e Giarre. Infine nella regione Campania scuole chiuse a Caserta e provincia. Vi ricordiamo che gli studenti destinatari delle chiusure vengono avvisati per tempo ma qualora aveste dei dubbi sull’apertura o meno dell’istituto, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’amministrazione comunale o eventuale della scuola.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PREVISTE PER LE PROSSIME ORE

Concludiamo con le previsioni meteo previste per tutta la giornata di oggi, venerdì 17 gennaio 2024, alla luce appunto dell’allerta meteo diramata al sud. Come prevedibile l’Italia sarà spaccata in due, con le tre regioni destinatari degli avvisi che vedranno piogge e temporali, ma anche vento per tutta la giornata di oggi, con possibilità che anche la Campania, dove alcune scuole sono state appunto preventivamente chiuse, e quindi la Basilica, siano interessate dal maltempo.

Tutta colpa dell’aria fredda in quota, che porterà appunto ad una giornata di maltempo, con piogge diffuse anche a carattere temporalesco, previste in quasi tutte le regioni del Sud, ad eccezione della Puglia. Non mancheranno anche fulmini, e come detto sopra forti venti, che potrebbero causare delle mareggiate lungo le coste interessate. Quella di oggi, 17 gennaio 2025, sarà quindi una giornata di maltempo, meglio chiudersi in casa se possibile, evitando gli spostamenti.