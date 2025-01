Anche quella di oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, sarà una giornata di allerta meteo in Italia, e anche per le prossime ore i problemi principali verranno registrati al Sud. Lungo le regioni del meridione prosegue infatti la situazione di instabilità, una ondata di maltempo che sta interessando la nostra penisola da inizio settimana e che ha portato neve e pioggia. La situazione è data in miglioramento, come sottolineato da Fanpage, ma in ogni caso anche per oggi non mancheranno le precipitazioni di conseguenza i tecnici della Protezione Civile hanno preferito diramare un’allerta meteo.

Nel dettaglio l’alert comunicato è quello di grado più basso, il giallo, su tre regioni, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per tutte e tre, in vari settori, è stata diramata un’allerta per rischio temporali, idraulico e idrogeologico, di conseguenza sarà massima l’attenzione in questa zona dell’Italia, con la speranza che ovviamente non si verifichi nulla di particolarmente eclatante.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Per provare a capire ciò che accadrà possiamo affidarci alle previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, quando farà ancora molto freddo su gran parte dell’Italia, con precipitazioni piovose e nevose al sud e il resto del Paese tutto sommato baciato dal sole. Ci sarà un clima sereno sulle regioni del settentrione, ma le colonnine di mercurio scenderanno ampiamente sotto lo zero nelle prime ore del mattino, causando gelate al nord, soprattutto lungo la Pianura Padana.

Al sud, invece, nuvolosità estesa con possibilità di piogge anche a carattere temporalesco nelle regioni raggiunte dall’allerta meteo, vedi Sicilia, Calabria e Basilicata. Dovrebbe piovere soprattutto sui settori jonici, mentre in Calabria è attesa la neve per tutto il giorno sulla Sila. Al centro, invece, clima sereno con sole su Toscana, Lazio, Sardegna e anche Umbria, anche se non sono da escludere piogge e neve soprattutto oltre i 500 metri. Da segnalare anche venti forti lungo le regioni del centro sud, ma anche sulla Liguria e il nord del mar Adriatico.

ALLERTA METEO, LE SCUOLE CHIUSE OGGI 15 GENNAIO 2025

Alla luce della nuove allerta meteo di oggi, sono ancora diversi i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse, precisamente in Basilicata, Calabria e Campania. Per quanto riguarda la prima regione, stop alle lezioni per gli studenti di Potenza, ma anche Terranova di Pollino, Anzi, Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, Pescopagano, San Severino Lucano, Albano di Lucania e Vaglio. In Calabria, invece, scuole chiuse oggi per allerta meteo a Falconara Albanese, Acri, Paola e San Nicola Arcella.

Infine la Campania, con la chiusura prevista a Bisacca, Andretta, Sarno, Guardia Lombardi, Striano, Aquilonia e Montefalcone di Val Fortore. Alla luce dei disagi provocati dalla neve nelle scorse ore, i diversi sindaci delle amministrazioni comunali di cui sopra hanno quindi emanato delle ordinanze di stop delle lezioni, con la speranza che la situazione possa migliorare rapidamente.