E’ di nuovo allerta meteo sull’Italia. Anche per la giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, alcune zone del nostro territorio saranno interessante dal maltempo e ancora una volta la perturbazione si concentrerà come da giorni al sud della nostra penisola. La pioggia e la neve sono cadute da ore in numerose regioni del meridione e l’allerta meteo proseguirà anche per le prossime ore, anche se la perturbazione sta lentamente abbandonando lo stivale lasciando spazio ad un tempo più stabile, ma bisognerà capire fino a quando.

Per quanto riguarda la giornata odierna, giovedì 16 gennaio 2025, l’allerta meteo resterà solo sulla Sicilia, l’unica regione che la Protezione Civile monitorerà con estrema attenzione nelle prossime ore. L’allerta meteo diramata è stata comunque la più bassa, quella di colore giallo, e riguarderà solamente il rischio di temporali e idrogeologico per determinati settori, quindi non quella per rischio idraulico. Le zone interessante dall’allerta meteo in Sicilia saranno quelle a sud est, quindi a nord est, poi le isole Eolie, le Pelagie, ma anche lo stretto di Messina, il bacino del fiume Simeto.

ALLERTA METEO OGGI, NESSUNA SCUOLA CHIUSA

Sul resto dell’isola e nel contempo anche dell’Italia, l’allerta meteo sarà verde, quindi non sono previste particolari condizioni avverse. Tenendo conto di tale situazione, torneranno ad aprirsi le scuole che negli ultimi giorni sono rimaste chiuse, in particolare in Campania, Basilicata e Calabria, a causa delle nevicate copiose, anche perchè l’allerta meteo gialla non comporta appunto un’emergenza tale da indurre la chiusura degli uffici pubblici e appunto gli edifici scolastici.

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per l’Italia in questa giornata di oggi, 16 gennaio 2025, a cominciare dal dire che l’alta pressione delle Azzorre è giunta in queste ore sullo stivale e sul suo bordo meridionale porterà una goccia fredda che riguarderà anche l’Italia.

ALLERTA METEO OGGI, SCOPRIAMO LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Le condizioni meteo saranno instabili anche se non sono previsti particolari eventi avversi, alla luce anche dell’allerta meteo diramata solo in una regione. In generale comunque è probabile che il cielo sia nuvoloso su molte regioni e non sono da escludere quindi delle precipitazioni, anche se isolate e sparse. Potrebbe piovere ad esempio sull’Appennino ma anche sulle isole maggiori, quindi sulla Campania e le regioni del medio versante adriatico.

Nel contempo le temperature, soprattutto le minime, tenderanno a salire rispetto alle ultime gelate che si sono registrate al nord negli scorsi giorni, restando comunque al di sotto dello zero termico ma in linea con i valori del periodo. Lo stesso accadrà per quelle massime che saranno nella media da nord a sud. Prevista qualche nevicata debole su Marche e Appennini romagnoli, al di sopra dei 500 metri, ma come detto sopra la tregua potrebbe durare solo qualche ora visto che dal weekend è previsto un nuovo peggioramento.