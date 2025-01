Non si placa il maltempo al sud Italia e anche per la giornata di oggi, sabato 18 gennaio 2025, la protezione civile ha deciso di diramare un’allerta meteo su alcune regioni in particolare. Complice la perturbazione che continuerà ad insistere sulla nostra penisola, le regioni maggiormente interessate saranno quelle del centro sud, di conseguenza saranno le più attenzionate visti i possibili rischi causati appunto da piogge e temporali, e in generale da condizioni meteo avverse. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l’avviso della protezione civile per oggi, 18 gennaio 2025, quando dovrebbero verificarsi delle piogge, anche a carattere temporalesco, sulla Basilicata, ma anche sulla Puglia e non solo.

Scuole chiuse domani sabato 18 gennaio 2025 per allerta meteo/ Elenco completo: Calabria, Sardegna, Campania…

Alla luce di questa situazione di grande incertezza, sono state chiuse le scuole in numerosi comuni della Sardegna, ma anche in Calabria e in Campania, di conseguenza, gli studenti che domani si sarebbero dovuti recare in aula saranno “esonerati”. Come spesso e volentieri vi ricordiamo, i giorni che si perdono per le condizioni meteo non devono essere recuperati, di conseguenza anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni obbligatori di lezioni l’anno scolastico sarà comunque valido.

Allerta meteo oggi, 17 gennaio 2025/ Rossa su Calabria e Sicilia, arancione sulla Sardegna

ALLERTA METEO, L’ELENCO DELLE CRITICITA’

Ma vediamo nel dettaglio l’elenco delle zone interessate dall’allerta meteo, a cominciare dalla rossa per alcuni settori della Sardegna, quindi l’arancione sulla Calabria e altre zone della Sardegna e poi la gialla su un totale di sette regioni. L’allerta meteo giunge nuovamente sulla Calabria dove ieri si sono verificati dei disagi a causa del maltempo, così come in Sicilia, in particolare nella zona di Catania e in provincia di Siracusa, dove si è verificata una vera e propria tromba d’aria.

Tornando all’allerta meteo di oggi, la Sardegna era stata inizialmente indicata come arancione per essere poi “aggravata” in rosso fino alla mezzanotte di oggi, sabato 18 gennaio 2025, a causa di piogge molto diffuse soprattutto sulla zona est, quella che guarda verso il mar Tirreno. L’allerta meteo arancione riguarda invece la Calabria e la Sardegna per rischio idraulico, quindi rischio temporali (sempre arancione) per la Calabria, e rischio idrogeologico per Calabria e Sardegna.

Allerta meteo oggi, 16 gennaio 2025/ Gialla in Sicilia, possibili piogge. Ecco le previsioni

ALLERTA METEO, LA SITUAZIONE PREVISTA PER LE PROSSIME ORE

L’allerta meteo gialla è stata invece diramata per rischio idraulico su Puglia, Sardegna e Sicilia, per rischio temporali su Abruzzo, Basilicaata, Molise, Sicilia, e infine per rischio idrogelogico su Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Chiudiamo quindi con le previsioni meteo previste per le prossime ore, dove al mattino splenderà il sole sulle regioni del settentrione, ma con il passare delle ore aumenterà la nuvolosità, soprattutto sul nord ovest e l’Emilia Romagna.

Sul resto del Paese invece si farà fatica a vedere il sole visto che il cielo sarà sempre nuvoloso fin dal mattino, e in Calabria e Sardegna ci sarà il serio rischio di temporali e piogge anche abbondanti. Pioverà in tutte le regioni del Sud ma anche su quelle centrali lungo il versante Adriatico, mentre la quota nevosa sarà di minimo milleduecento metri su Abruzzo e Molise. Potrebbe piovere anche in Toscana, Lazio e Umbria, mentre per quanto riguarda le temperature, in aumento a nord-est, ma anche sull’alto Tirreno, mentre saranno stazionarie o in diminuzione sul resto del Paese.