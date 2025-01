Con l’aggravarsi del quadro meteorologico di queste giornate di inizio anno che sta causando una diffusa allerta meteo sulle regioni meridionali – qui trovate tutti i dettagli, nel caso ve li foste persi – aumenta anche l’elenco delle scuole chiuse domani sabato 18 gennaio 2025 con sempre più ordinanze firmate da sindaci e prefetti locali per limitare al minimo gli spostamenti di studenti, docenti e personale ATA: prima di entrare nel vivo delle scuole chiuse domani, vale la pena ricordare che attualmente è stata diramata un’allerta meteo arancione o rossa su buona parte della Calabria, sull’intera Sicilia e sulla Sardegna che quasi certamente saranno – stando alle previsioni – confermate anche per sabato 18.

Un’altra precisazione certamente doverosa sulle scuole chiuse domani è che quello che vi forniremo tra qualche riga è un elenco del tutto indicativo e che potrebbe ancora subire importante stravolgimenti sia nel caso in cui il quadro meteorologico dovesse migliorare, sia nell’ipotesi che possa ancora peggiorare: il consiglio è quello di verificare le informazioni sul sito del vostro comune e – soprattutto – su quello dell’istituto di riferimento; sia nel corso della serata di oggi, sia nella primissima mattinata di domani perché le disposizioni potrebbero arrivare (seppur raramente) anche in tarda nottata.

L’elenco completo delle scuole chiuse domani, sabato 18 gennaio 2025: dalla Calabria alla Sardegna, passando per la Campania

Entrando ora nel merito delle scuole chiuse domani per l’allerta meteo è quasi futile sottolineare che l’elenco più corposo riguarda la Calabria con portoni e cancelli scolastici chiusi in tutte e cinque le province calabresi: nel crotonese lo stop alle lezioni riguarderà Crotone e Petilia Policastro; nel territorio di Reggio i comuni di Bagnara Calabra e Gioia Tauro e poi anche il comune di Vibo Valentia; mentre tra Catanzaro e Cosenza (incluse) si parla dei comuni di Amaroni, Cetraro, Girifalco, Lamezia Terme, Mesoraca, Pentone, Sersale, Squillace, Taverna, Amendolara, Castrolibero, Cetraro, Crosia, Fuscaldo, Montalto Uffugo, Rende e Santa Sofia d’Epiro.

D’altra parte, non mancano neppure delle scuole chiuse domani, sabato 18 gennaio 2025, in Sardegna in particolare nei comuni di Girasole, Tortolì e Villaputzu per quanto riguarda la provincia di Nuoro e di Muravera in provincia di Sud Sardegna; mentre per ora nell’elenco compaiono anche i due territori in Campania – entrambi in provincia di Caserta – di Capua e San Nicola la Strada che hanno deciso di tenere le scuole chiuse domani per via di un’allerta delle Protezione civile che riguarda il forte vento.