Torna l’allerta meteo in Italia. Dopo qualche giorno di calma sulla nostra penisola arriva una nuova perturbazione che accompagnerà in particolare le regioni del nord e centrali, lasciando invece il sud libero da eventi particolari. Una situazione quindi che si ribalta rispetto alla tendenza di questo mese di dicembre, quando lo stivale era stato spaccato in due da maltempo continuo al sud e al centro, e sole e clima sereno a settentrione.

La Protezione Civile, alla luce delle condizioni meteo avverse, ha deciso di diramare un’allerta meteo di colore giallo per l’Emilia Romagna, l’unica regione interessata dall’alert. Secondo quanto emerso, per tutta la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre 2024, sono previste delle piogge che si intensificheranno in particolare in serata e soprattutto nella zona della pianura emiliana. Nel resto della giornata il cielo sarà sempre nuvoloso e coperto, ma non dovrebbero verificarsi dei temporali sulla zona della costa. Diversa invece la situazione sulla dorsale sia emiliana che romagnola, dove potrebbero verificarsi dei rovesci e dei temporali.

ALLERTA METEO OGGI, ATTENZIONE SULL’EMILIA ROMAGNA

Essendo l’allerta meteo diramata oggi di colore giallo, non sono state comunicate ordinanze di chiusura delle scuole, di conseguenza tutti gli studenti d’Italia saranno regolarmente sui banchi in queste ore. Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo segnalata dalla Protezione Civile, ricordiamo, di colore giallo sull’Emilia Romagna.

L’allerta è stata segnalata per tutti e tre i rischi noti, leggasi quello di temporali, quello idraulico e infine quello idrogeologico, di conseguenza vi sarà la possibilità che il maltempo delle prossime ore possa causare degli allagamenti e delle inondazioni, senza escludere delle frane e smottamenti. Alla luce di tale allerta meteo vediamo come al solito quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, 19 dicembre 2024. Nelle prossime ore l’alta pressione che ha caratterizzato le nostre regioni in questi giorni andrà indebolendosi causa l’arrivo di una perturbazione dal nord Europa di origine artica.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI METEO DELLE PROSSIME ORE

Di conseguenza sul nostro territorio arriverà dell’aria più fresca e nel contempo umida che causerà degli annuvolamenti. Nelle regioni del nord e in Toscana, così come sul resto del Paese, ci sarà inizialmente tempo stabile, ma nel corso delle ore avremo una nuvolosità in aumento in particolare in Sicilia e nelle regioni del Sud. Attenzione alle solite nebbie nelle prime ore del mattino sulla pianura Padana, che poi si dirameranno nel corso delle ore, ma che potrebbe ritornare in serata. Infine le temperature, che risulteranno essere nella media se non leggermente superiori su tutto il territorio.

Potrebbe piovere in Liguria, in Lombardia, ma anche in Toscana, in Lazio e in Umbria (in serata), così come sulla suddetta Emilia Romagna. Al sud piogge locali infine in Campania e in Calabria, con massime comprese fra i 12 e i 17 gradi: sono attesi eventuali aggiornamenti in caso di situazioni problematiche nel corso delle prossime ore.