L’ondata di maltempo prosegue sulla nostra penisola e con essa l’allerta meteo. La coda della perturbazione numero nove di questo gennaio 2025, farà sentire i suoi effetti in alcune regioni, anche se il rischio previsto sarà moderato, con un’allerta meteo quindi gialla. Questo quanto deciso dalla Protezione Civile che ha abbassato il grado di “pericolosità” dopo che nella giornata di ieri era stata emessa un’allerta meteo rossa per la Liguria, nonché arancione per Emilia Romagna e Toscana.

Essendoci nelle prossime ore l’allerta gialla, non ci saranno chiusure di scuole ne tanto meno di uffici pubblici, tutti regolarmente ai propri posti quindi, anche quegli studenti che proprio nella giornata di ieri sono rimasti a casa per lo stop delle lezioni nei propri istituti. Ma vediamo nel dettaglio l’elenco delle regioni interessate dall’allerta meteo di oggi, ricordiamo, gialla, precisamente su Calabria, Puglia, Sicilia, per temporali, di conseguenza ci sarà la possibilità di piogge anche a carattere temporalesco.

ALLERTA METEO, REGIONI INTERESSATE

Sempre per la giornata odierna la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico, quindi la possibilità che qualche fiume esondi allagando la zona circostante, per Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto. Infine l’allerta meteo gialla per il rischio idrogeologico riguarda Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige. Sei quindi le regioni in totale che saranno strettamente attenzionate in queste ore, a causa di una doppia perturbazione che interesserà diverse zone della nostra penisola, sia al centro nord che al sud, in particolare in Puglia, Calabria e Sicilia, tutte e tre interessate dall’allerta meteo.

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, altra giornata particolarmente intensa dal punto di vista meteorologico. Al sud previste piogge, che potrebbero anche cadere sotto forma di temporali, in particolare sulla zona al centro e ad este della Sicilia, ma anche al sud e sul settore ionico di Puglia (attenzione in particolare al Salento) e Calabria.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DOPO I DISAGI DI IERI

Non sono da escludere anche lampi, tuoni e forte vento, il che renderà la giornata tutt’altro che piacevole. Potrebbe piovere anche in altre zone del Paese, come ad esempio al nord, a cominciare dal Veneto e dalla provincia di Bolzano, e occhio anche all’Emilia Romagna, altra regione che oggi dovrebbe essere bagnata dalla perturbazione. La speranza è che la situazione possa migliorare, così come sembra dalle previsioni, dopo che ieri si sono verificati diversi disagi in particolare in Toscana e in Liguria, due delle regioni solitamente falcidiate dal maltempo.

A Firenze si è verificata una vera e propria bomba d’acqua, che ha messo in ginocchio per qualche ora il capoluogo toscano con allagamenti e disagi per il traffico. A Genova, invece, una frana ha fatto cadere un muro, con il danneggiamento di diverse automobili, anche se fortunatamente nessuno si è fatto male. Forte vento infine a Bologna, dove comunque non si sono verificati i danni degli scorsi mesi: vedremo oggi quello che accadrà.