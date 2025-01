Anche quella di oggi, giovedì 30 gennaio 2025, sarà una giornata di maltempo, di conseguenza è stato diramato un nuovo avviso di allerta meteo da parte della protezione civile. Si tratterà dei residui della perturbazione giunta sulla nostra penisola dal Mediterraneo, la numero 10 del mese di gennaio, che farà sentire i suoi effetti in particolare su quattro regioni, soprattutto in quelle del sud. Ma attenzione perchè è in arrivo una nuova ondata di maltempo sull’Italia, con le prime piogge in particolare sulle regioni del nord ovest, per un primo mese dell’anno che si concluderà quindi in maniera senza dubbio non piacevole per chi è meteoropatico.

L’allerta meteo è stata diramata di colore giallo, di conseguenza, quella di grado più basso delle tre (le altre sono arancione e rosso), e senza la chiusura delle scuole: tutti gli studenti saranno a lezioni oggi. Nel dettaglio le regioni interessate saranno Calabria, Puglia e Sicilia, nonché l’Emilia Romagna.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SEGNALA LA PROTEZIONE CIVILE

Il primo gruppo, la zona del meridione, è stata oggetto di un’allerta meteo per rischio temporali e idrogeologico, di conseguenza sono previste forti piogge ma anche possibili esondazioni e allagamenti. In Emilia Romagna (così come anche la Calabria), invece, l’allerta meteo riguarderà il rischio idraulico. Cosa dobbiamo aspettarci oggi dal meteo, alla luce di questa nuova allerta meteo della protezione civile? Secondo gli esperti di Meteo2, oggi saranno diverse le zone che potrebbero essere bagnate dalla pioggia, nonostante gli avvisi di criticità siano concentrati solo su quattro regioni.

Al nord potrebbe infatti piovere in Valle d’Aosta e in Piemonte, ma anche la zona ovest della Lombardia, così come la Liguria, con dei fenomeni che dovrebbero comunque durare solamente poche ore, esaurendosi poi al mattino. Attenzione anche alla Sicilia, la parte che si affaccia sul mar Tirreno, ma anche la Calabria e infine Basilicata e Puglia. Sono previste comunque delle piogge ma non sono da escludere dei fenomeni più intensi in particolare in Liguria, Piemonte, Sicilia, Puglia, Calabria dove invece si potrebbero verificare dei temporali di moderata entità.

ALLERTA METEO OGGI, LA QUOTA NEVE E IL VENTO

La quota neve sarà di 800 metri e interesserà le Alpi occidentali, anche se non sono previsti grossi accumuli mentre le temperature sono date in calo nel valore minimo, soprattutto sulle regioni del centro, con le massime in discesa in particolare in Piemonte.

Quella di oggi sarà una giornata anche ventosa, in particolare sulle regioni del sud già raggiunte da allerta meteo, leggasi Sicilia e Calabria, così come la Puglia meridionale, fenomeno che tenderà comunque ad attenuarsi con il passare del giorno. Niente bagno infine oggi, visto che i mari che bagnano la nostra penisola saranno molto massi, in particolare quello di Sardegna, di Liguria, lo stretto di Messina, poi lo Ionio e anche il mar Adriatico.