Continuano gli avvisi di allerta meteo sull’Italia, e anche per la giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, il maltempo interesserà diverse zone della nostra penisola, obbligando così la Protezione Civile a diramare delle allerte. Vi diciamo subito che l’allerta meteo diramata sarà quella del grado più basso, il giallo, di conseguenza la criticità viene definita moderata. Nel contempo, non essendoci allerta arancione o rossa nessuna scuola verrà chiusa e nessuno studente sarà costretto a restare a casa proprio per via della chiusura degli istituti.

Allerta meteo oggi 30 gennaio 2025/ Gialla per 4 regioni, dall'Emilia Romagna alla Sicilia

L’allerta meteo di oggi, comunicata come sempre nella serata di ieri, arriva a causa di due perturbazioni che sono attive in contemporanea sull’Italia e che stanno portando il maltempo in particolare sulle regioni del centro nord, con delle temperature comunque superiori alla media. Fa specie pensare che questi siano i giorni della merla, il periodo dell’anno storicamente più freddo, ma in realtà le minime non stanno neanche sfiorando lo zero in quasi tutte le regioni d’Italia, salvo ovviamente le zone montuose.

Allerta meteo oggi 29 gennaio 2025/ Gialla su 6 regioni: dall'Emilia Romagna al Veneto

ALLERTA METEO, IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dopo questa lunga premessa vediamo quindi l’allerta meteo di oggi, che sarà gialla per il rischio temporali in Toscana, in diverse zone fra cui la Versilia, le isole Giglio, Albegna e Fiora, quindi Lucca, la costa del nord e molte altre ancora.

Ma non finisce qui perchè l’allerta meteo è stata diramata anche per rischio idraulico e idrogeologico, con il rischio quindi che i fiumi della zona possano rompere gli argini e causare allagamenti e inondazioni, (un rischio ricordiamo comunque moderato), e precisamente sull’Emilia Romagna, come ad esempio sulla pianura di Modena, ma anche le colline di Piacenza e Parma, Bologna, e molte altre zone. Si segnala infine rischio idrogeologico anche per la Toscana. Di conseguenza l’allerta meteo di oggi riguarderà solo Emilia Romagna e Toscana, ma saranno diverse le regioni interessate dal maltempo.

Bomba d'acqua a Firenze: allagate strade, edifici e scuole/ Video: in tre ore registrati 39mm di pioggia

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Quella che sta interessando in queste ore l’Italia è l’undicesima perturbazione del mese, ovviamente l’ultima, e porterà piogge ma anche neve sulle Alpi con una quota di 900 metri, senza comunque causare troppi danni visto che le precipitazioni sono previste deboli. Le previsioni di Meteo.it per la giornata di oggi danno piogge al nord ovest ma anche sulla zona occidentale dell’Emilia Romagna, con nevicate sui monti alpini.

Al centro possibili piogge anche sulla Toscana, mentre sul resto della penisola non dovrebbero verificarsi particolari problemi, anche se non è da escludere qualche goccia sul nord della Sardegna. Le altre regioni dovrebbero registrare un clima asciutto, con il sole che si alternerà alle nuvole ma comunque nulla di particolarmente significativo. Le temperature sono date in aumento al nord nelle massime, mentre al centro sud saranno in diminuzione o stazionarie. Infine, per la giornata di domani, sabato 1 febbraio 2025, il clima dovrebbe definitivamente migliorare, con il sole che dovrebbe splendere su tutte le regioni.