Sono passati solamente pochi giorni dall’ultima violenta alluvione che ha lasciato (nuovamente) in ginocchio l’intera Emilia-Romagna e proprio oggi – martedì 24 settembre 2024 – torniamo a parlarvi dell’allerta meteo che riguarderà buona parte del nostro bel territorio: sono almeno 9 le regioni che saranno ‘osservate speciali’ da parte della Protezione Civile nelle prossime ore, in un contesto in cui le previsioni meteo ci parlano di un possibile peggioramento nel corso della settimana in vista di un fine settimana in cui la penisola sarà letteralmente divisa in due tra maltempo e caldo estivo.

Prima di arrivare alle previsioni, vale le pena soffermarci un attimo sull’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nel pomeriggio di ieri che – come dicevamo già prima – riguarderà in totale 9 regioni: l’area più a rischio sembra essere quella a Nord-Est della penisola con un bollino giallo che interesserà (tra rischio idraulico, temporalesco e idrogeologico) diverse aree della Lombardia – soprattutto il nodo idrico di Milano -, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Similmente, la stessa allerta meteo gialla è stata estesa anche alla già martoriata Emilia-Romagna per le sole aree di Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese e Alta collina romagnola; mentre non sono risparmiate neppure il Lazio (sui soli Bacini costieri sud), la Basilicata (tra le Basi A2, C e D) buona parte della Campania, la Calabria (tra Versante Tirrenico Settentrionale e Versante Tirrenico Centro-settentrionale) e la Puglia nella sue aree di Lato, Lenna e Salento.

Le previsioni meteo per le prossime giornate: tutti gli aggiornamenti sull’allerta meteo

Insomma, quella di oggi a livello di allerta meteo potrebbe rivelarsi una giornata abbastanza difficile per il nostro territorio, ma d’altra parte va tenuto a mente che si tratta (per così dire) ‘solamente’ di un rischio definito dalla Protezione Civile ‘Ordinario’ e del tutto distante – per non dire incompatibile – con gli eventi a cui abbiamo assistito la scorsa settimana in Emilia-Romagna; ma al contempo il nostro consiglio è sempre quello di prestare attenzione al bollettino sull’allerta meteo (che potete raggiungere cliccando proprio su queste parole) che potrebbe presentare alcune importanti novità, soprattutto dalle ore 15 in cui verrà pubblicato l’aggiornamento per la giornata di domani.

Nel frattempo, oltre all’allerta meteo ci teniamo anche a ricordarvi che le previsioni per le prossime giornate – rivolgendoci agli esperti di ilMeteo.it – ci parlano di una situazione piuttosto instabile su tutto il territorio, caratterizzata dal passaggio di una nuova perturbazione atlantica che si sconterà con l’anticiclone africano: l’esito saranno giornate piovose soprattutto nel Nord della penisola (con le aree alpine e padane tra quelle più a rischio, specialmente da giovedì), contrapposte ad un rinnovato caldo al Sud che potrebbe portare l’asticella delle temperature oltre i 30 gradi.