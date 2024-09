Milano si è svegliata stamane con il cielo grigio, il temporale, e un vento forte, un clima autunnale alla luce anche delle temperature, con le massime che hanno superato di poco i 20 gradi. Una situazione totalmente differente quindi rispetto a soltanto pochi giorni fa, con una giornata quasi d’autunno per Milano e in generale per tutto il settentrione. Il meteo nel capoluogo lombardo era iniziato a peggiorare già da ieri pomeriggio, quindi le piogge di ieri sera e poi questa notte il temporale.

Un maltempo che è giunto dirompente sulla nostra penisola direttamente dall’oceano Atlantico e che ha spazzato via l’anticiclone africano, che sembra ormai aver battuto in ritirata dopo essersi stabilizzato con le 4 frecce, senza volersene mai andare, per tutta l’estate da poco passata. Milano era comunque pronta al maltempo e soprattutto all’allerta arancione per rischio idrogelogico e a quella gialla per rischio idraulico, così come da bollettino della Protezione Civile, di conseguenza ha attivato il piano anti maltempo, a cominciare da un monitoraggio costante del fiume Seveso, che lambisce la zona nord del capoluogo lombardo, nonché del Lambro, i due corsi d’acqua che sono tipicamente a rischio esondazione in caso di forti piogge.

MILANO, TEMPORALE E VENTO: DOMANI IL TEMPO MIGLIORA

Stando a quanto sottolineato da 3B Meteo, la giornata di oggi non promette nulla di buono per Milano, visto che sono previste forti piogge anche a carattere temporalesco, che comunque dovrebbe diminuire gradualmente con il passare delle ore, fino a scomparire definitivamente in serata.

Dovrebbero poi ricomparire in quel di Milano anche domani mattina, venerdì 6 settembre 2024, dopo di che la perturbazione, la seconda di questo mese di settembre, dovrebbe andare in archivio lasciando spazio ad un sabato di sole, caratterizzato da una bella giornata. Già domani le colonnine di mercurio dovrebbero risalire, arrivando fino ad una massima di 27 gradi e una minima di 20 sempre secondo 3B Meteo, con venti tendenzialmente deboli e cielo che si rasserenerà.

MILANO, TEMPORALE E VENTO: GIORNATA DI DISAGI

In attesa di domani, quella di oggi sarà quindi una giornata probabilmente di disagi per i cittadini di Milano, soprattutto per coloro che dovranno spostarsi in auto: tipicamente, quando piove, il traffico aumenta a dismisura, e sono immancabili i tamponamenti e gli incidenti che vanno a peggiorare una viabilità già in difficoltà normalmente. La speranza ovviamente è che questa burrasca di fine estate non causi degli allagamenti, con tutto ciò che potrebbero causare.

Le precipitazioni su Milano, secondo gli esperti meteo, dovrebbero assestarsi attorno ai 150 millimetri nell’arco di 24 ore, non una misura eccessiva ma comunque neanche da prendere alla leggera, tenendo conto anche che da diverse settimane non si verificano dei veri e propri temporali sul capoluogo lombardo e in generale in tutta la Lombardia. Attenzione a quello che accadrà nei prossimi giorni: dopo la tregua di sabato possibile una nuova perturbazione in arrivo già di domenica, forse l’estate 2024 è davvero finita.