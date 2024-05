Allerta meteo rossa Lombardia e Veneto ultima ora/ Ancora maltempo, un 66enne disperso nel canturino

Prosegue l’allerta meteo in Lombardia e Veneto, ricordiamo, di colore rosso per quest’ultima regione e arancione per la prima, così come per il Friuli Venezia Giulia. In queste ore la pesantissima ondata di maltempo ha messo in ginocchio numerose zone delle tre regioni, con il presidente Luca Zaia che ha dichiarato nella giornata di ieri lo stato di emergenza. Fra le situazioni più gravi si segnala quella a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove sono caduti 100 millimetri di pioggia in una sola ora, facendo esondare i torrenti Avenale e Muson.

Stefano Marcon, il sindaco nonché presidente della provincia, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole, mentre il governatore Luca Zaia si è detto decisamente sorpreso dalla furia degli eventi: “Un’alluvione così a metà maggio non ce l’aspettavamo. È un fenomeno eccezionale per la stagionalità e per le sue caratteristiche: acquazzoni intensi in pochissimo tempo, che non permettono uno sgombero dell’acqua superficiale di andarsene con velocità. Siamo in oggettiva difficoltà. Si è di fronte ad un fatto inusuale, non programmato”.

ALLERTA METEO ROSSA LOMBARDIA E VENETO ULTIMA ORA: UN CADAVERE A VERONA

Il presidente del Veneto ha invitato la popolazione a muoversi solo in caso di necessità e comunque lontano dagli argini dei fiumi. A Verona è stato trovato un cadavere e c’è apprensione come detto in apertura anche in Lombardia, precisamente nel canturino, dove un 66enne non si trova da ore: è caduto in un torrente in piena ed è stato trascinato via; secondo la ricostruzione pare si trovasse con due persone su un ponticello che è caduto improvvisamente.

Gli altri due sono fortunatamente riusciti ad emergere, ma non il terzo che è stato appunto trascinato via. Le ricerche sono in corso anche durante la notte passata, ma per il momento l’uomo non è ancora stato ritrovato e più passano le ore e più si teme il peggio. Allerta meteo anche nel mantovano dove si sono verificati dei fortissimi temporali che hanno allagato le strade ma anche le abitazioni, oltre a provocare la caduta di numerosi alberi.

ALLERTA METEO ROSSA LOMBARDIA E VENETO ULTIMA ORA: 11KM DI CODA IN A1

Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco nella zona, ma in generale in tutta la regione, con centinaia di chiamate per tutta la giornata di ieri, così come per 48 ore fa. Infine da segnalare la situazione sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto fra la fine della Complanare per Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna, che è risultato letteralmente bloccato ieri con 11 chilometri di coda sempre per via delle forti piogge.

Solamente dopo diverse ore la situazione è tornata alla normalità, ma il disagio per gli automobilisti è stato elevato, così come accaduto per l’A4, la Milano-Venezia, dove un tratto in prossimità di Monza è stato chiuso per allagamento. Per la giornata di oggi prevista ancora Allerta meteo rossa in Veneto, e arancione in Lombardia e Friuli Venezia Giulia: il meteo dovrebbe migliorare nella giornata di domani.

