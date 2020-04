AllertaLOM, sms da Regione Lombardia a cittadini/ Non è bufala: invito a download app

Pubblicità

Un sms a tutti i cittadini lombardi per invitarli a scaricare l’app AllertaLOM per mappare i contagiati di coronavirus. Se lo avete già ricevuto, sappiate che non si tratta di una bufala. Non stavolta. I messaggi sono stati mandati questo pomeriggio a tutti gli abitanti della Regione Lombardia per chiedere loro di procedere con il download dell’applicazione per compilare quotidianamente un questionario sulle proprie condizioni di salute. Si tratta di uno strumento con cui il governatore Attilio Fontana vuole cominciare il trattamento dei malati di Covid-19. «Regione Lombardia-CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio». Questo il testo del messaggio che si riceve. Come si può notare, non c’è alcun link a cui accedere. Bisogna cercare autonomamente l’app AllertaLOM sugli store Android o iOS. E questo è un fattore significativo per chi temeva di essere alle prese con un sms fake, visto che solitamente i messaggi fraudolenti riportano link.

Pubblicità

ALLERTALOM, SMS DA REGIONE LOMBARDIA: NON È BUFALA

Quella della Regione Lombardia è una richiesta di collaborazione a tutti i cittadini per cominciare il lungo processo di tracciamento dei contagi da coronavirus per continuare a combattere la pandemia sul territorio. Oltre ai continui appelli in tv, ci sono gli sms inviati nel pomeriggio di oggi. Chi abita in Lombardia, dunque, ha ricevuto o riceverà in queste ore il messaggio che invita a scaricare l’app AllertaLOM che la Regione ha scelto per provare a mappare coloro che potrebbero essere stati contagiati. Qualcuno lo ha chiamato “tampone virtuale”, anche se in realtà si tratta di un’ulteriore misura pensata per contenere la diffusione dell’epidemia nella Regione Lombardia. Di fatto sfrutta un software già esistente, che infatti molti cittadini lombardi hanno già sul loro cellulare. È stato creato dalla holding regionale Aria Spa. Attraverso un’ordinanza della Protezione Civile, le compagnie telefoniche hanno accettato gratuitamente di inviare l’sms.



© RIPRODUZIONE RISERVATA