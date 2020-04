Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video: dati coronavirus 16 aprile

Pubblicità

Contagi di coronavirus in costante calo nella Regione Lombardia, che ora comincia a ragionare su una nuova normalità dal 4 maggio. Mentre si registra l’ennesimo strappo con il governo, il bollettino fornito in conferenza stampa dalla Lombardia ci mostra che si è scesi sotto la soglia psicologica dei mille nuovi casi. I positivi al coronavirus sono 62.153 stando ai numeri forniti ieri in conferenza stampa. C’è stato un aumento di 827 casi rispetto a martedì. Non si vedeva questo tipo di incremento da settimane. I numeri con cui si misura l’impatto del coronavirus sugli ospedali confermano la discesa nella Regione Lombardia. Ci sono 48 ricoverati in meno in terapia intensiva, 34 in meno nei reparti. Cala invece troppo lentamente il numero dei morti positivi al Covid-19. Sono stati registrati infatti nel bollettino della Lombardia altri 235 decessi, quindi il bilancio delle vittime è di 11.142. Fuori dagli ospedali ci sono invece 37.659 positivi, di cui 19.804 che non ha messo piede in pronto soccorso. Stazionario il contagio nelle province di Bergamo e Lodi, crescono i casi a Brescia e Milano.

BOLLETTINO LOMBARDIA: IL “RISCHIO” GLOBALIZZAZIONE

Il nuovo bollettino sul coronavirus nella Regione Lombardia verrà fornito oggi, giovedì 16 aprile 2020, con una conferenza stampa dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta video streaming sui canali social regionali: dalla pagina Facebook Lombardia Notizie Online al canale YouTube della Regione Lombardia. Ieri è intervenuto in conferenza stampa Danilo Cereda, dirigente della struttura competente per le Malattie infettive nell’unità di Prevenzione della Direzione Welfare regionale, oltre che tecnico dell’unità di crisi regionale. “Avere importanti rapporti commerciali comporta una maggiore mobilità delle persone ed espone a un maggior rischio”. Questa la sua spiegazione sul perché il coronavirus abbia colpito duramente la Lombardia. Secondo Cereda, “la globalizzazione ci ha esposti a uno scenario pandemico”. Per questo bisogna ragionare bene sul post-lockdown. Secondo l’assessore al Bilancio Davide Caparini, intervenuto in conferenza stampa per il bollettino del coronavirus in Lombardia, “tutte le scelte di organizzazione, relazioni economiche e sociali dovranno essere improntate alle esigenze sanitarie”.

CONFERENZA STAMPA LOMBARDIA DEL 15 APRILE 2020





