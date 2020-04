Conferenza stampa Protezione civile/ Diretta video: bollettino coronavirus 16 aprile

Pubblicità

Prosegue la discesa dei contagi di coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione civile ieri ha registrato 2.667 nuovi casi, quindi 305 in meno rispetto al giorno prima. Ma l’attenzione è sul trend: c’è una costante riduzione dei casi giornalieri. Se prendiamo in esame il sabato prima di Pasqua, c’è un calo di quasi duemila casi. Si allenta anche la pressione sugli ospedali: si riduce infatti anche il numero dei ricoveri nei reparti ordinari (-368) e nelle terapie intensive, dove si sono liberati 107 posti letto. Purtroppo, è diminuito anche il numero dei guariti. La settimana scorsa si viaggiava sui duemila guariti al giorno, ieri ne sono registrati 962. I morti sono tanti: 578 in un giorno. Sono meno dei 602 del giorno prima, ma ancora tanti, per un bilancio che ora conta 21.645 decessi. I numeri verranno aggiornati oggi, giovedì 16 aprile 2020, con un nuovo bollettino della Protezione civile fornito in conferenza stampa dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli. L’appuntamento è alle 18 e verrà trasmesso in diretta tv dai canali all-news e in streaming video sui canali social, come quello YouTube.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: REZZA FA CHIAREZZA SU DATI

Per il professor Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di sanità bisogna restare cauti. “Il dato dei decessi fa ancora impressione. Quando sento parlare in maniera liberatoria della fase 2 mi pongo dei problemi, anche se so che bisognerà partire con delle attività produttive”. Intervenuto a Mattino 5, il professor Rezza ha fatto chiarezza sul bollettino quotidiano fornito dalla Protezione civile in conferenza stampa. “Questi decessi fanno riferimento a contagi di almeno venti giorni fa. Così come non è giusto parlare di nuovi contagi, sono nuove notifiche”. Per quanto riguarda, inoltre, i nuovi contagi, Rezza precisa che le oscillazioni sono normali con un monitoraggio quotidiano. Il bilancio delle vittime comunque non fa star tranquilli, ma è pur vero che la morsa del coronavirus in Italia si è allentata rispetto a un mese fa: “I segnali sono tutti concordi nel farci dire che la situazione sta migliorando, anche se il trend dei morti non è ancora positivo, ma la pressione sugli ospedali è diminuita”.

