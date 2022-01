Allmen e le dalie/ Su Rai 2 il film con Samuel Finzi

Allmen e le dalie, film di Rai 2 con Heino Ferch

Allmen e le dalie sarà trasmesso dalle ore 18,15 di oggi, 30 gennaio 2022, su Rai 2. Nel cast troviamo l’attore tedesco, tutta la produzione è tedesca, Heino Ferch, un talento del cinema anche per piccolo schermo teutone che nel cinema ha ricevuto diversi consensi con ‘L’orco – The Ogre’.

Al suo fianco troviamo Samuel Finzi, tedesco con origini ungheresi, attore che ricordiamo soprattutto in ‘Il miracolo di Berna’, sul calcio tedesco della fine degli anni ’50, o per ‘Der Hauptmann’ sulle tematiche interne della Germania nazista.

Allmen e le dalie, la trama del film: una vicenda contorta ma affascinante

La vicenda di ‘Allmen e le dalie‘ è piuttosto contorta e affascinante. Il nobile von Allmen è da tempo decaduto e le sue finanze non sono cospicue come un tempo, anzi, l’uomo arranca ma sopravvive, assieme al fedele Carlos, maggiordomo di famiglia, utilizzando il suo intuito e la sua propensione per la risoluzione di casi intricati.

Dalia Gautbauer è anch’essa una nobile decaduta e deceduta, alla quale il pittore Fantin-Latour dedicò la propria opera pittorica ‘Dalie’, che è però scomparsa e la famiglia della defunta commissiona al nostro detective dal sangue blu di ritrovare il quadro dal valore immenso, non solo affettivo. Perché la famiglia Gautbauer non si rivolge alla polizia? Il motivo è semplice: l’opera di Fantin-Latour è scomparsa da tempo e grava su di essa una denuncia che non ha mai avuto un fine dovuto al ritrovamento, motivo per il quale è richiesta la presenza e l’intuito di von Allmen nella risoluzione di questo caso davvero singolare e ricco di sorprese.

