Allmen e le libellule/ Su Rai 2 il film con Heino Ferch (oggi, 18 luglio 2021)

Allmen e le libellule va in onda oggi, domenica 18 luglio, nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14.00 all’interno della programmazione di Rai 2. Si tratta di una pellicola del 2016 che vede la regia di Thomas Berger. Il film ascrivibile al genere dei film polizieschi vede un cast di attori capaci anche se non conosciuti, tra di essi si segnalano Heino Ferch, Samuel Finzi, Andrea Osvárt e Ben Becker. L’episodio che fa parte di una serie televisiva abbastanza seguita in terra teutonica è stato prodotto dalla televisione di stato tedesca e gode delle musiche di Fabian Römer. Il film non è una prima televisiva nazionale.

Allmen e le libellule, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Allmen e le libellule. Johann Friedrich von Allmen è un ricco playboy svizzero che vive in una bella villa sul lago di Zurigo. La sua vita corre tranquilla con l’uomo che ha un unico passatempo che è quello di ammaliare e conquistare le gentil donzelle che si trova a frequentare. Johann riesce a mantenere la sua vita agiata grazie ad un eredita, il suo modo di fare lo ha portato però quasi in rovina e negli ultimi tempi la bancarotta si fa sempre più vicina. I guai finanziari arrivano quasi ad impedirgli il pagamento delle maestranze, tra di essi la situazione diventa sempre più difficile.

L’uomo capisce che deve trovare un alternativa stante anche la sua volontà a non ricorrere all’indebitamente, situazione che per lui rappresenta un vero e proprio disonore del suo altolocato status. A Johann non rimane altra scelta che non quella di dedicarsi al furto di ricercate opere d’arte, l’attività gli permette di andare avanti nella sua vita dissoluta. Il palyboy sfrutta la sua capacità di ammaliare le donne e durante un incontro con una ricca ereditiera americana riesce a mettere le mani su una delle cinque coppe di Émile Gallé, coppe ricercate nel mondo del collezionismo. Il furto gli dà un po’ di sollievo e lo convince che se riuscisse a rubare tutta la serie di coppe i suoi guai finanziari potrebbero giungere al termine.

La convinzione lo porta ad organizzare un altro incontro con la donna, ma all’arrivo nella splendida dimora dell’americana capisce che qualcosa non è andato per il verso giusto, la coppa rubata è di nuovo al suo posto, e l’antiquario a cui questa era stata venduta è stato ucciso. Il playboy dovrà utilizzare tutta la sua intelligenza per riuscire ad uscire da una situazione pericolosa, ma alla fine grazie anche alla sua astuzia riuscirà a venirne a capo. Egli infatti rispolvera una vecchia truffa assicurativa che gli permette di mettere da parte un piccolo capitale, con quello riesce a pagare l’usuraio che ha le costole e a cercare di rifarsi una vita decente e lontano dai guai.



