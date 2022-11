Alluvione Cilento: nubifragio e inondazioni/ Video Agropoli e Castellabate sott’acqua

Alluvione nel Cilento, dove si stanno vivendo ore di grande paura e preoccupazione per gli effetti distruttivi del maltempo, manifestatosi sotto forma di nubifragi e inondazioni che hanno prodotto ingenti danni soprattutto ad Agropoli e Castellabate, località – quest’ultima – che ha ospitato le riprese del film “Benvenuti al Sud“, con Claudio Bisio e Alessandro Siani protagonisti della pellicola. Le strade, in ambedue le cittadine, sono state letteralmente invase da fiumi di fango e di acqua e neppure Santa Maria di Castellabate è stata risparmiata dalla furia di Giove Pluvio.

Ad Agropoli, l’alluvione in corso nel Cilento ha colpito in particolare le zone di via Risorgimento, Mattine, via Nitti e Moio e, come riporta il quotidiano “La Città di Salerno”, le abbondanti piogge cadute in queste ore hanno contribuito a dare vita a “grossi disagi alla circolazione stradale”. Inoltre, “il lungomare San Marco risulta essere off limits e sono state segnalate diverse criticità nella zona nei pressi dell’ospedale”. I vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile si sono già messi all’opera per liberare le strade dall’acqua, dal fango e dai detriti ed effettuare una prima verifica dei danni.

ALLUVIONE NEL CILENTO (VIDEO), IL COMUNE DI AGROPOLI: “NON USCITE DI CASA”

La devastante alluvione nel Cilento ha indotto l’amministrazione comunale di Agropoli a rilasciare un breve comunicato stampa ufficiale rivolto alla popolazione, che sta vivendo attimi di angoscia e seguendo con preoccupazione gli aggiornamenti televisivi e via web: “Le intense precipitazioni stanno comportando una serie di problematiche di allagamenti in diverse aree del nostro territorio. Invitiamo quindi a rimanere in casa e a uscire solo in caso di estrema necessità”.

Anche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha scritto su Facebook di prestare attenzione agli effetti dell’alluvione nel Cilento e alla sua pericolosità, che permane tuttora. Nel suo posto, il primo cittadino ha chiarito che sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio, “con interventi mirati atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e/o animali“. Il consiglio, analogo a quello dato dal suo omologo di Agropoli, ha consigliato a tutti di evitare di uscire di casa salvo necessità improrogabili e di abbandonare con urgenza scantinati e/o interrati.

