Alluvione Germania/ Ultime notizie, video: 106 morti, a Hensiberg crollata una diga

Continua ad aggravarsi, di ora in ora, il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione che si è verificata in Germania negli ultimi giorni. Stando a quanto riferisce la Bild, il principale quotidiano tedesco, i morti sarebbero almeno 106, ma il dato rischia di aumentare ulteriormente tenendo conto del numero dei dispersi (ancora 1.300 circa), dei 618 feriti, e dei disastri provocati dal maltempo. La zona più colpita è quella della Renania, dove almeno 63 persone sarebbero decedute, mentre le altre 43 sarebbero originarie del Nord Reno-Westfalia, altro Land fra i più falcidiati dalle piogge.

Bollettino vaccini covid oggi 17 luglio/ 60.5 mln di inoculazioni, immuni al 48.4%

La situazione è continuata a peggiorare con il passare delle ore, e ieri a farne le spese è stata in particolare Erfstadt-Blessem, nei pressi di Colonia, dove la marea d’acqua è arrivata in maniera rapida, sommergendo tutto ciò che incontrava nel giro di pochi minuti e impedendo così alle persone di mettersi in salvo. Sulla B265, un’autostrada locale, sono diversi gli automobilisti che sono stati sorpresi dall’alluvione e non è chiaro se gli stessi siano riusciti a mettersi in salvo o meno.

SCENARIO COVID/ “Vaccinarsi per impedire che la variante Delta colpisca gli over 60”

ALLUVIONE GERMANIA, ULTIME NOTIZIE: “ABBIAMO BISOGNO DI UNO SFORZO NAZIONALE”

La Cancelliera Angela Merkel sta seguendo live l’evoluzione della situazione da Washington, dove si trova per un viaggio istituzionale, mentre l’associazione tedesca di città e comuni ha chiesto un rapido aiuto da parte del governo federale e statale: “Qui abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale da parte del governo federale e degli stati federali interessati – sono le parole di Gerd Landsberg, amministratore delegato della RND, la RedaktionsNetzwerk Deutschland – con il quale la ricostruzione può essere organizzata e finanziata in modo rapido e senza burocrazia”.

ALLUVIONE GERMANIA/ 3 mesi di pioggia in 3 giorni e la complicità del Sahara

Nel distretto di Hensiberg si è rotta una diga sul fiume Rur a causa della tempesta, e i comuni di Ophoven e Wassenberg sono stati evacuati (circa 700 residenti). Infine da segnalare le oltre 100mila persone ancora prive di elettricità dislocate in varie zone della Germania, così come annunciato ieri dalla società che distribuisce la corrente nell’area.





© RIPRODUZIONE RISERVATA