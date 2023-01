Alpaca alleviano lo stress/ “Sono bisognosi di fiducia, pacifici ed empatici”

Camminare con un alpaca fa bene all’umore e riduce lo stress. Questi animali sono diventati famosissimi sui social per il loro muso buffo e simpatico, ma anche per la loro indole estremamente pacifica e allegra. Lo conferma anche chi vive a contatto ogni giorno con questi animali, come la veterinaria Camilla Esclapon da Villenueve, con cui si è messa in contatto la trasmissione Unomattina in onda su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni e diretta 26 gennaio: Elia festeggia in Convento

“L’alpaca suscita emozioni fortissime perché è pacifico, è empatico, anche al tatto è vaporoso e quindi anche per i bambini e per le persone toccarli è un piacere – spiega la veterinaria che a Scandicci, in Toscana, fa conoscere ogni giorno gli alpaca a numerose persone incuriosite da questi animali – La loro camminata è lenta, perché l’alpaca è un camelide”. Per questo motivo l’esperienza di “camminare con questi animali non è come camminare con un cane o un cavallo”, amici a quattro zampe caratterizzati invece da movimenti più veloci e scattanti.

MASTERCHEF 12, 7A PUNTATA/ Eliminati, diretta: Silvia abbandona il grembiule!

Alpaca, perché fanno bene contro lo stress: “ci affidiamo a loro, sono molto docili”

Con gli alpaca “il rapporto con loro è di fiducia. Sono animali estremamente bisognosi di fiducia” sottolinea la veterinaria, che invita a prestare attenzione quando camminiamo con questi animali a “rilassarci moltissimo, toglierci ogni stress e di affidarci anche a loro”. Un aspetto, quello della fiducia e della completa rilassatezza, “molto importante, soprattutto dopo che tutti siamo stati colpiti da quello che è successo negli ultimi anni. Questo aspetto della relazione con l’animale, la lentezza, il poter seguire anche dei tempi morbidi di camminata e di interazione con la natura è qualcosa di estremamente importante”.

GF Vip: Davide Donadei, nuovi retroscena sull'ex Chiara Rabbi/"Io non potevo vivere…"

Come animale “è golosissimo. Quando noi camminiamo con loro, si cammina in libertà, cerchiamo di dare qualcosa a loro e di prendere qualcosa da loro”. Si tratta di un “animale pacifico che si ambienta facilmente, non sono aggressivi e tenderanno sempre a essere animali molto docili, sono perfetti anche con i bambini”. Dal pelo degli alpaca di ricava anche una lana, un materiale che viene anche utilizzato per una particolare terapia, perciò anche accarezzare un alpaca può donare un grandissimo beneficio. L’esperta suggerisce però che “anche ad accarezzarli ci va sempre rispetto”. Per esempio, infatti, spiega che “non sempre amano essere accarezzati sulla testa, magari sul collo o sul corpo lo accettano molto di più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA