Alto Adige, incidente in Valle Aurina: 6 morti/ Auto su gruppo di turisti, 11 feriti

E’ pesantissimo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte appena trascorso in quel di Lutago, nell’altoatesina Valle Aurina (Trentino Alto Adige). Alle ore 1:15 fra sabato 4 e domenica 5 gennaio, un’auto è piombata su un gruppo di persone, uccidendone sei e ferendone 11. In base a quanto riportato in queste ultime ore in massa dai principali organi di informazione online, il mezzo impazzito sarebbe giunto ad alta velocità sul gruppo che si trovava a bordo della strada. Le vittime sono tutte giovani turisti tedeschi che si trovavano in Italia per il weekend di festività della Befana. Una volta lanciati i soccorsi si sono fiondati sul luogo dell’incidente almeno un centinaio di persone, per soccorrere i feriti, anche se, come detto sopra, sei di loro non ce l’hanno purtroppo fatta. Non è ancora ben chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sembrerebbe che l’automobilista, un 28enne originario di Chienes, avesse un tasso alcolemico molto elevato. Al momento si troverebbe ricoverato presso l’ospedale di Brunico per accertamenti.

ALTO ADIGE, INCIDENTE CHOC IN VALLE AURINA: CONDUCENTE UBRIACO?

Il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente in quanto degli undici feriti, tre sarebbero in condizioni molto gravi, fra cui una donna che dopo il ricovero è stata trasferita in codice rosso, con l’elisoccorso dell’Aiut Alpin, presso l’ospedale di Innsbruck, nella vicina Austria. I turisti investiti si trovavano presso l’Hotel Post, sito nella provincia autonoma di Bolzano. Gli undici feriti sono al momento dislocati fra Innsbruck, San Maurizio di Bolzano, Brunico e Bressanone. In questi minuti è in corso una conferenza stampa presso la Cassa Rurale di Lutago, alla presenza delle autorità locali, per spiegare meglio quanto accaduto. Sul posto, oltre a 160 persone circa dei soccorritori, anche il sindaco della cittadina Helmuth Klammer, nonché il responsabile locale della Protezione Civile Markus Gartner.

