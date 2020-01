Incidenti stradali: una 64enne morta ad Alba/ Ferito gravemente il figlio 30enne

Ancora una volta sono stati numerosi gli incidenti stradali delle ultime ore, fra cui uno mortale. Una donna ha perso la vita in Piemonte, a seguito di uno scontro con un’altra automobile. L’episodio, riportato in queste ultime ore dai quotidiani locali, è avvenuto precisamente in quel di Alba, noto comune in provincia di Cuneo. Attorno alle ore 17:00 di ieri sera, venerdì 3 gennaio, un suv e un’utilitaria si sono scontrate in corso Coppino, e nel maxi tamponamento ha avuto la peggio una donna di 64 anni, tale Romana Sacco. Nell’impatto è rimasto ferito in maniera molto grave anche il figlio della vittima, un ragazzo di 30 anni, poi soccorso e portato dai sanitari del 118 presso l’ospedale della stessa cittadina cuneese. Alla guida del suv vi era una donna di 83 anni che invece è rimasta leggermente ferita. Ancora da accertare le cause del tamponamento.

INCIDENTI STRADALI: SCONTRO FRA DUE AUTO ANCHE A BOLOGNA

Maxi scontro, fortunatamente senza alcuna vittima, avvenuto invece a Bologna, sempre nella giornata di ieri. L’episodio, riportato dall’edizione online de Il Resto del Carlino, è accaduto poco prima della mezzanotte in via di Corticella, nei pressi dell’ippodromo cittadino. A scontrarsi sono stati un taxi, con a bordo anche un cliente, e un’altra automobile. A seguito del violento impatto uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo e di conseguenza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo: i pompieri hanno tagliato le lamiere dell’auto, per poi lasciare il ferito agli uomini dei sanitari. Coinvolte tre persone, tutte ferite ma non in pericolo di vita, e affidate alle cure del pronto soccorso. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della polizia municipale per stabilire con esattezza le responsabilità.

