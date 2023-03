Un alunno di quinta elementare in gita stava mangiando il suo panino quando ha trovato un bullone all’interno dello stesso. Come riferito dai colleghi del quotidiano Il Giorno attraverso il proprio sito online, l’episodio si è verificato presso la scuola primaria Dante Alighieri di Milano, comprensivo Rinnovata Pizzigoni. Il bimbo era in gita a Palazzo Marino e il pranzo al sacco era stato fornito dalla mensa scolastica, e precisamente da un’azienda specializzata che gestisce varie scuole di Milano. La segnalazione del bullone trovato nel panino è stata effettuata dai genitori, che si sono detti preoccupati dopo il rinvenimento, anche se fortunatamente il figlio è riuscito ad accorgersi del corpo esterno, non inghiottendolo ne tanto meno rovinandosi qualche dente.

Alunno trova bullone nel panino fornito dalla mensa scolastica/ Scoperta choc

Nel contempo è partita la segnalazione anche da parte della scuola e si sta cercando di ricostruire quanto sia accaduto. I fatti risalgono di preciso al 15 marzo scorso e sul caso del pallino con bullone è intervenuta anche Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano nonché assessore all’Educazione, che ha fatto sapere che l’Unità di controllo del Comune ha richiesto all’azienda che ha fornito il panino “Una relazione dettagliata su quanto accaduto, analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita, perché evidentemente è inaccettabile che ci sia non solo un corpo estraneo in un alimento, ma addirittura un bullon”.

BULLONE NEL PANINO DI MILANO RISTORAZIONE: LA RISPOSTA DELL’AZIENDA

“L’Amministrazione – prosegue e conclude il comunicato – rassicura le famiglie che avremo la massima attenzione nel ricostruire questa vicenda in ogni passaggio, in modo da evidenziare eventuali errori o disattenzioni che non dovranno più ripetersi”.

Poco dopo è giunta anche la replica della stessa mensa che ha fatto sapere di aver attivato tutte le verifiche e i controlli sul campione ricevuto una volta giunta la segnalazione. Nel contempo è stata avviata una verifica straordinaria nello stabilimento del fornitore che produce il pane che viene consegnato all’azienda: nei prossimi giorni sono attesi gli esiti delle indagini.

