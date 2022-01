Alvarez alla Fioentina?/ Calciomercato: agente in Italia, è corsa a due con il Milan

Le chances che l’approdo di Julian Alvarez alla Fiorentina si possa realmente concretizzare nonostante la concorrenza del Milan non sono affatto da scartare in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, l’agente del centravanti argentino, il procuratore Fernando Hidalgo, sarebbe arrivato in Italia nella giornata di ieri per discutere con alcuni club al fine di trovare una nuova squadra al suo assistito, desideroso di provare a vivere un’avventura altrove, ovvero lontano dal River Plate. Attualmente il suo contratto con i biancorossi scadrà il prossimo 31 dicembre 2022.

Ventunenne nato a Calchìn, Alvarez ha attirato su di sè l’attenzione non solo di Fiorentina e Milan ma pure dell’Inter, società a cui era stato accostato nei giorni scorsi, soprattutto grazie al rendimento offerto nell’annata calcistica 2021/2022 avendo appunto collezionato ben 18 reti messe a segno nel campionato della Superliga in 19 presenze totali, impreziosite pure da ben 7 assist vincenti forniti ai suoi compagni.

CALCIOMERCATO NEWS: ALVAREZ ALLA FIORENTINA, MILAN ATTENTO

Le possibilità di vedere Julian Alvarez alla Fiorentina nel prossimo futuro potrebbero aumentare giù entro la chiusura di questa sessione di calciomercato quindi, Milan permettendo. Stando alle indiscrezioni il suo procuratore Fernando Hidalgo si trova a Milano per parlare sia con i rossoneri che con i viola, entrambi bisognosi di una punta per diverse ragioni: i lombardi hanno bisogno di forze fresche da alternare ad Ibrahimovic e Giroud mentre i toscani, messe le mani su Piatek, rischiano ancora di perdere Dusan Vlahovic in estate.

