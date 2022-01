Alvarez alla Fiorentina?/ Calciomercato, trattativa ben avviata con il Penarol

CALCIOMERCATO NEWS: AL LAVORO PER ALVAREZ ALLA FIORENTINA

In questi ultimi giorni di calciomercato invernale i viola toscani sembrano essere scatenati come suggerisce anche l’indiscrezione recentemente emersa relativa all’approdo di Agustin Alvarez alla Fiorentina. Dopo l’acquisto di Arthur Cabral dal Basilea, i gigliati vogliono riportare il sorriso sul volto dei loro tifosi, momentaneamente sparito a seguito della cessione di Dusan Vlahovic agli storici rivali della Juventus.

Sotto contratto con il Penarol fino al giugno del 2024, il ventenne Alvarez Martinez tra il 2019 ed il 2021 è stato in grado di realizzare 33 reti e fornire 11 assist vincenti per i suoi compagni in 70 partite disputate con la maglia del Penarol ed in Nazionale ha segnato un gol in quattro presenze. Grazie al suo rendimento in campo, il giovane attaccante ha attirato su di sè l’attenzione anche di altri club come ad esempio il Milan.

CALCIOMERCATO NEWS: ALVAREZ ALLA FIORENTINA, I DETTAGLI

Le chances di vedere Agustin Alvarez alla Fiorentina in questa fase finale della sessione di calciomercato non sembrano essere decisamente poche. Come spiegato da calciomercato.com, i viola hanno trovato un accordo con il suo procuratore, l’agente Edgardo Lasalvia, per firmare un contratto quinquennale e l’offerta presentata al Penarol sarebbe da 10 milioni di euro più bonus.

