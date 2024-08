Alvaro Morata e Alice Campello perché si sono lasciati? Dice la sua l’ex fidanzata Carla Barber

Da giorni ha catalizzato l’attenzione del gossip e dei media l’inaspettata separazione di Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo oltre otto anni d’amore e quattro figli è finita la storia d’amore tra l’influencer e il calciatore. I due hanno comunicato la loro decisione di prendere delle strade differenti senza però scendere nei dettagli sui motivi della loro separazione. Nel frattempo i giornali scandalistici hanno incendiato il gossip rivelando che alla base della rottura ci sarebbe un presunto tradimento da parte di lui, ma i due hanno finora smentito.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi furiosa sui social/ “Smettete di seguire i personaggi trash che truffano"

Adesso a rompere il silenzio ed intervenire sulla questione è stata l’ex fidanzata del calciatore Carla Barber, nota per essere Miss Spagna 2015. Carla e Alvaro sono stati legati sentimentalmente solo per pochi mesi. La loro storia d’amore è terminata poiché la giovane Miss ha deciso di lasciarlo. La donna alla domanda su Alvaro Morata e Alice Campello perché si sono lasciati ha risposto senza mezzi termini: “Purtroppo non abbiamo nessun rapporto. Non per colpa mia però. Colpa sua, perché penso non abbia mai accettato il fatto che sia stata lo a lasciarlo”.

Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme? “Ci amiamo ancora"/ "Siamo stati immaturi”

Alice Campello e Alvaro Morata separazione: emergono nuove rivelazioni sulla rottura

Prima di Carla Barbara, ex fidanzata di Alvaro Morata, anche la domestica della coppia è intervenuta sulla loro rottura. In un noto programma spagnolo è intervenuta parlando proprio della coppia rivelando un retroscena. Alvaro Morata e Alice Campello sono entrati in crisi, secondo, circa qualche mese fa. Per il momento, però, sia l’influencer che il calciatore scelgono il silenzio, ed infatti si sono entrambi allontanati dai social. Alice Campello ha voluto specificare che la rottura non è stata causata da “terze persone” dichiarando: “Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona. Ci sono dinamiche nostre, che rimarranno tali, che ci hanno consumato… (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’europeo e i giornali, milioni di situazioni personali), se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei MAI così di lui”.