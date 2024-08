Alvaro Morata e Alice Campello, il retroscena della governante sulla coppia

La notizia della rottura tra l’attaccante del Milan e Alice Campello ha lasciato perplesso il mondo del gossip, che tutto si sarebbe aspettato tranne che ritrovarsi a fare i conti con la fine della storia tra Morata e l’influencer. La governante che ha prestato servizio per la coppia nelle scorse ore ha rotto il silenzio, rivelando come in realtà le cose tra di loro non andassero bene già da diverso tempo: “Erano in crisi da un anno e mezzo” ha detto la signora al giornalista Andrea Herrero che ha poi ammesso come le incomprensioni tra i due fossero nate a causa di un mancato ambientamento con la ragazza che sentiva la nostalgia della famiglia negli anni in cui Alvaro Morata ha giocato nell’Atletico Madrid prima del ritorno in Italia.

Sergio Friscia chi è? Da Ciao Darwin ai ruoli drammatici in tv/ "Da sempre contro le etichette ma..."

Il calciatore e Alice Campello si sarebbero lasciati però conservando dei buoni rapporti per il bene della famiglia e dei loro figli, intanto però c’è chi continua a sperare che la fine del matrimonio possa essere solo una crisi superabile, anche se per il momento la separazione non sembra avere margini di riconciliazione.

Diretta/ Sinner Michelsen (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Atp Cincinnati oggi 14 agosto)

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati, l’annuncio dell’imprenditrice

Nelle scorse ore l’influencer e amica di Chiara Ferragni ha annunciato sui social la separazione con Alvaro Morata, Alice Campello ha rotto il silenzio su Instagram svelando a tutti la verità sulla fine della storia con il nuovo centravanti del Milan, che ieri ha fatto il suo debutto con i rossoneri portando sulle spalle il peso mediatico degli ultimi due giorni: “Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona… ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali, che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’europeo e i giornali, milioni di situazioni personali) se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui“,

DIRETTA/ Real Madrid Atalanta video streaming tv: è il terzo incrocio (Supercoppa Europea, 14 agosto 2024)

Dunque non ci sarebbero altre donne o tantomeno uomini insinuati nel matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello, che almeno per adesso, è giunto al capolinea.