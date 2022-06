Alvin ‘fa il bagno’ con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi/ Francesco Totti commenta e scatena il web!

Alvin fa il bagno con Ilary Blasi e Francesco Totti commenta!

L’Isola dei Famosi 2022, l’edizione più lunga della storia del reality, sta per giungere al termine. Lunedì 27 giungo su Canale 5 va in onda l’ultima puntata che proclamerà il vincitore e saluterà l’Honduras, dove sono in atto i preparativi per l’ultimo atto. Anche Alvin si prepara a tornare in Italia dopo mesi lontano dalla sua famiglia e finalmente ha deciso di godersi un bagno nelle splendide acque dell’Isola.

Per l’occasione ha deciso di portare anche Ilary Blasi con se; certo, non in carne ed ossa, ma una sua foto su una tela gigante che ha scatenato l’ironia di molti. Tra questi c’è anche Francesco Totti che ha infatti deciso di commentare la serie di scatti divertenti postati dall’inviato sul suo profilo Instagram.

Francesco Totti commenta le foto di Alvin: “Numero 1”

“So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”, ha scritto Alvin a corredo degli scatti pubblicati. Foto che, tra i tanti commenti divertiti, hanno trovato anche quello di Francesco Totti. Il marito della conduttrice dell’Isola dei Famosi ha infatti commentato: “Numero 1”, con l’emoticon degli applausi, in segno di approvazione.

Il commento di Francesco Totti è diventato in pochi minuti virale, non solo perché l’ex calciatore difficilmente si espone sui social, – soprattutto poi se si tratta di sua moglie – ma anche perché il commento serve a smentire ancora una volta le voci di una crisi tra lui e Ilary Blasi. Parole, dunque, doppiamente apprezzate dal popolo del web.

