Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovo capitolo dell’addio

A distanza di due anni dalla fine del matrimonio che ha spiazzato gli italiani, arriva un nuovo ed inaspettato colpo di scena in vista del divorzio che scriverà la parola fine su uno degli amori che, per anni, ha fatto sognare tutti. Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo essere stati insieme per 20 anni e aver avuto i figli Cristian, Chanel e Isabel, hanno scelto di separarsi ed intraprendere due strade differenti. Totti, infatti, è ormai fidanzato con Noemi Bocchi mentre Ilary ha voltato pagina accanto a Bastian Muller con cui ha trascorso una splendida estate concedendosi vacanze sia al mare che in montagna.

Nonostante l’amore che li ha uniti per anni e la presenza dei tre figli che li legheranno per sempre, i rapporti tra Totti e Ilary sembravano inaspriti. Tuttavia, nelle scorse ore, un gesto social di entrambi non è passato inosservato e ha scatenato varie reazioni sul web.

Ilary Blasi e Francesco Totti: arriva la pace in vista del divorzio?

I gesti social, soprattutto dei personaggi più in vista, non passano inosservati e così, la scelta di Ilary Blasi e Francesco Totti di ricominciare a seguirsi sui social non solo è stata immediatamente notata dai fan più romantici dell’ormai ex coppia che ancora sperano in un improbabile ritorno di fiamma, ma ha dato spazio a diverse reazioni sul web.

Da una parte c’è chi vede nel gesto di riseguirsi la volontà di mettere fine a tutte le diatribe provando a ricostruire un rapporto sereno per il bene dei figli e, dall’altra, c’è chi è convinto che si tratti di una strategia legale in vista del divorzio. In realtà, il motivo che ha spinto la conduttrice e l’ex capitano della Roma a compiere il gesto social resta ignoto, ma i fan stanno comunque apprezzando quello che, in ogni modo, appare come un gesto distensivo per il bene di tutti.