Ilary Blasi e Francesco Totti: autunno in tribunale

Dopo un’estate spensierata, Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a tornare in tribunale per un nuovo capitolo della causa di divorzio che li vedrà l’una contro l’altra per definire le responsabilità e accordi economici. A parlare della separazione della Blasi e di Totti è il settimanale Gente che pone anche l’accento sull’estate trascorsa dalla Blasi. «La vita adesso le sorride», si legge su Oggi. Serena ma decisa è pronta ad affrontare la battaglia giudiziaria contro l’ex Totti», scrive ancora il settimanale.

Ilary, infatti, ha trascorso un’estate da sogno accanto al compagno Bastian Muller con cui si è concessa vacanze a Mykonos, Tenerife e sulle Dolomiti prima di trascorrere qualche giorno in Germania, nella patria di lui. Ilary, però, dovrà presto tornare in Italia sia per la ripresa della scuola che per la causa di divorzio.

Ilary Blasi e Totti: pace per il divorzio?

Al centro della causa di divorzio c’è l’assegno di mantenimento che Ilary Blasi avrebbe chiesto a Francesco Totti. In tribunale, i due dovranno accordarsi sulla cifra che l’ex capitano della Roma dovrebbe pagare all’ex moglie e ai figli per il mantenimento. Secondo voci di corridoio, l’accordo tra i due appare ancora lontano anche se, la scelta di ricominciare a seguirsi sui social, sembrerebbe un segno distensivo e di pace tra i due ex coniugi.

A partire da metà settembre ci sarà nelle aule della prima sezione civile del Tribunale di Roma, dunque, la showgirl, al momento senza un programma da condurre in autunno e l’ex calciatore si ritroveranno in aula per un nuovo capitolo del divorzio più famoso degli ultimi anni.

