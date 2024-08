Ilary Blasi e Bastian Muller: estate ricca d’amore

Ilary Blasi e Bastian Muller continuano a godersi l’estate, le vacanze e, soprattutto, l’amore che è sempre più forte. Sembrano passati anni da quando Ilary era la signora Totti, ma la fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è arrivata solo due anni fa. Da quel momento, entrambi non si sono più voltati indietro dando il via a nuovi capitoli della loro vita: Totti, infatti, fa ormai coppia fissa con Noemi Bocchi mentre lei ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi e Totti: il colpo di scena prima del divorzio/ Il gesto social che non è passato inosservato

Una storia, quella tra la Blasi e Bastian sulla quale in pochi avrebbero scommesso e che, invece, ha permesso alla conduttrice di ritrovare la serenità perduta. A distanza di due anni, la coppia è sempre più unita e innamorata e prima di tornare alla routine quotidiana, si è concessa qualche, altro giorno di vacanza.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller/ Da Mykonos alla montagna tra sguardi dolci e passeggiate nel bosco

Ilary Blasi e Bastian Muller inseparabili

Dopo una vacanza di coppia a Mykonos, dopo una vacanza in famiglia a Tenerife con le figlie di lei, la sorella della Blasi e il marito, Ilary e Bastian hanno approfittato dei giorni che la piccola Isabel sta trascorrendo con papà Francesco per godersi ancora qualche giorno di vacanza. Come fa sapere il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, la coppia ha scelto Cortina dove, tra passeggiate, escursioni in bicicletta e ginnastica a corpo libero, trascorre sempre più tempo insieme.

Con il compagno, dunque, Ilary si sta completamente rilassando in attesa di tornare a Roma per l’udienza di divorzio da Francesco Totti con cui ha ricominciato a seguirsi sui social spiazzando tutti.

Francesco Totti e Ilary Blasi: lei chiama Noemi Bocchi testimone, lui rilancia/ "Flirt con manager Mediaset"