Ilary Blasi, lite con gli autori nel backstage di Battiti Live 2024/ Video, Alvin imbarazzato: cos’è successo

Gaffe di Ilary Blasi nella prima serata di Battiti Live 2024: cos’è accaduto

Battiti Live 2024 ha ufficialmente preso il via in Puglia ma con una conduzione tutta nuova: Ilary Blasi e Alvin hanno preso il posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il 21 giugno si è tenuta la prima serata del tour dedicato alla musica dell’estate e, a quanto pare, c’è già stata la prima gaffe di Ilary Blasi. In un video che è ormai diventato virale, Ilary discute con gli autori dietro le quinte e non esce sul palco quando Alvin, che è invece di fronte al pubblico, la chiama a gran voce.

“Ilary devi andare, devi fare il lancio!” sono le parole dell’autore nel backstage alla conduttrice che, tuttavia, non esce. “Ma che devo dire? Ditemi che devo dire però!” replica lei, ribadendo di non sapere qual è il lancio che deve fare. Intanto Alvin torna a chiamarla a gran voce dal palco: “Vedete che ora arriva!” dice al pubblico.

Ilary Blasi discute con gli autori di Battiti Live, Alvin sul palco da solo: imbarazzo e risate

È solo a quel punto che Ilary Blasi fa il suo arrivo sul palco di Battiti Live 2024 mettendosi a ridere di fronte ad un imbarazzato Alvin che le ripete la battuta che deve dire. Lei sdrammatizza l’accaduto: “Scusa io mi intrattenevo… Stavo chiacchierando, perché mi hai chiamata?” Poi ripete la battuta che Alvin le ha appena suggerito, mentre lui continua lo spettacolo. Parte dunque col botto la nuova edizione di Battiti Live, che si sta registrando in questi giorni (questa sera c’è la seconda serata), ma che andrà in onda su Canale 5 soltanto a partire dal mese prossimo. E chissà quanti momenti esilaranti come questo riuscirà ancora a regalarci il duo composto da Ilary Blasi e Alvin.

Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare. Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024













