Alvin sabotato a L’isola dei famosi?/ Qualcosa va storto in diretta, c’entra lo scudetto del Milan?

L'isola dei famosi 2022, Alvin si collega con Nicola Savino e accade un curioso errore tecnico

L’isola dei famosi 2022 non smette di riservare colpi di scena e momenti al cardiopalmo ai telespettatori di Canale 5, con una nuova diretta che -in data 24 maggio 2022- ha visto i 4 naufraghi Blind, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Guendalina Tavassi ritirarsi, in vista per prolungamento del reality esteso fino al 27 giugno 2022. Ma non è tutto. Perché in apertura della diretta Alvin e Nicola Savino sono diventati protagonisti di un curioso sketch, che è ora virale nel web e desta la curiosità degli internauti. Nel dettaglio, collegatosi con la conduttrice Ilary Blasi dalla Palapa per l’introduzione della prima prova prevista per i naufraghi concorrenti, Alvin ha palesato l’urgenza di rivolgere un saluto a Nicola Savino, opinionista a bordo campo in studio insieme a Vladimir Luxuria. L’inviato dall’Honduras, durante il gesto del saluto indossava due fasce, una rossa e una nera, quasi come a voler sfoggiare i colori del Milan. Ricordiamolo che il Milan ha conseguito lo scudetto 2021/2022 e l’Inter è giunta seconda. E l’inviato avrebbe riservato un saluto provocatorio a Nicola, tifoso sfegatato dell’Inter.

Ma qualcosa è andato storto durante lo sketch, come ora fa notare il popolo della rete.

La regia sabota Alvin? I commenti del web sulla diretta de L’isola

Infatti, mentre Alvin stava rivolgendo il saluto pungente a Nicola Savino, dalla regia è stata tagliata la diretta per dare spazio alla pubblicità, dopodiché si è rientrati in trasmissione con il collegamento tra lo studio tv e la Palapa, dov’era cominciato l’intervento dell’inviato dall’Honduras, Alvin. E da qui sono non a caso partiti i commenti esilaranti degli internauti, che hanno tacciato non troppo velatamente la produzione Mediaset de L’isola dei famosi di aver in qualche modo sabotato lo storico inviato tv. C’è stato persino chi ha ipotizzato che dietro quello che sembrerebbe essere un errore tecnico della regia ai danni di Alvin potesse esserci lo zampino della conduttrice, Ilary Blasi. Ma quale sarà la verità legata al curioso caso Milan vs. Inter a L’isola dei famosi 2022?

Nel complesso, Alvin ha registrato una diretta piuttosto pungente. Come fa notare il web, inoltre, l’inviato ha punzecchiato Ilary Blasi quando, non appena commesso un errore da parte della consorte di Francesco Totti, l’inviato ha così sbottato: “Scusatela, la ragazza è alle prime armi…”. Insomma, è stata un Alvin contro tutti la nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, il che sembra piacere a molti telespettatori.













