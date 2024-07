Battiti Live 2024, anticipazioni 4a puntata 29 luglio: Ilary Blasi e Alvin a Otranto

Questa sera, lunedì 29 luglio, in prima serata su Canale 5, va in onda il nuovo appuntamento col Cornetto Battiti Live 2024. Il simpatico e frizzante duo, composto da Ilary Blasi e Alvin, torna alla conduzione della manifestazione musicale estiva, con la partecipazione dietro le quinte e sotto al palco di Rebecca Staffelli, reduce da un ottimo esordio come opinionista social al Grande Fratello.

La quarta puntata va in onda dal suggestivo palco dal Castello Aragonese di Otranto, e si prepara ad offrire ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale di questa estate 2024. Come sempre, Battiti Live 2024 sarà sì allietata dalla musica sul palco, ma anche da quella on the road e da interviste agli artisti dietro le quinte o sul palcoscenico di Canale 5.

La scaletta della quarta puntata di Battiti Live 2024

Ma chi sono i cantanti che si esibiranno nella quarta puntata di Battiti Live 2024? Come sempre, la scaletta è ricca di ospiti d’eccezione. I più grandi artisti della musica italiana e internazionale si alterneranno sul palco, proponendo i loro successi più amati e le novità più recenti. Stasera, in particolare, canteranno per il pubblico di Canale 5: Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata del 29 luglio 2024, Irama si esibirà da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele.

Come vedere Battiti Live 2024 stasera in streaming e in diretta

La quarta puntata di Battiti Live 2024 è visibile su Canale 5 stasera, 29 luglio, in prima serata. Se non hai la possibilità di seguire la diretta televisiva, potrai recuperare la puntata in streaming su Mediaset Infinity. Ricordiamo, infine, che ad accompagnare i vari cantanti sul palco ci sarà l’amatissimo corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show Amici. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.