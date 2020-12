Alvin Superstar 2/ Video, su Rai 2 il film tratto dal noto cartone animato

Alvin Superstar 2 va in onda oggi, mercoledì 30 dicembre, su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di un film del 2009, prodotto da 20th Century Fox e diretto da Betty Thomas, attrice, regista e produttrice statunitense. Le musiche sono composte da David Newman, compositore e direttore d’orchestra statunitense. Nel corso della sua carriera ha vinto nove premi Oscar. A metà degli anni Ottanta ha debuttato nel mondo del cinema come compositore, realizzando la colonna sonora di Frankenweenie (Tim Burton). Ha lavorato in diverse occasioni con Danny DeVito, in film come Getta la mamma dal treno, La guerra dei Roses, Hoffa – Santo o mafioso?, I soldi degli altri e Matilda 6 mitica. Gli effetti speciali del film di animazione sono curati da Douglas Smith, autore di fantascienza canadese, vincitore per tre volte del premio Aurora, uno dei più importanti premi di fantascienza e fantasy del Canada.

Alvin Superstar 2, la trama del film

Alvin Superstar 2 racconta le avventure di tre fratelli chipmunk: Alvin (la cui voce originale è di Justin Long), Simon (Matthew Gray Gubler) e Theodore (Jesse McCartney). I tre sono alle prese con la musica e la carriera discografica. Durante un concerto di beneficienza, Alvin fa del male, per sbaglio, al suo manager Dave (Jason Lee), che viene ricoverato. I tre roditori vengono affidati inizialmente alla zia Jackie (Kathryn Joosten) e poi a Sara Toby (Zachary Levi). Su ordine di Dave vengono portati alla scuola West Eastman, ma le cose sono piuttosto difficili per loro: vengono inseguiti dai bulli e scoppia una rissa. La preside convoca i tre e dice loro che li sospenderà a meno che non si esibiscano al concorso per la raccolta fondi della scuola. Qui i tre chipmuck dovranno scontrarsi con le Chipette, ossia Brittany (voce originale Christina Applegate), Jeanette (Anna Faris) ed Eleonore (Amy Poehler). Cosa accadrà quando i tre fratelli incontreranno le Chipette?

Video, il trailer del film “Alvin Superstar 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA