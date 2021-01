Alvin Superstar 4 nessuno ci può fermare/ Su Rai 2 il film tratto dal noto cartone

Rai 2 ha scelto Alvin Superstar 4 – nessuno ci può fermare come film del primo prime time di oggi 1° gennaio 2021. Infatti, il titolo d’animazione e musicale sarà proposto alle ore 21.05 ed è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2015, con protagonisti i tre celebri scoiattoli dei cartoni animati. Il soggetto è tratto dai personaggi scritti da Ross Bagdasarian e Janice Karman, con la sceneggiatura composta da Randi Mayem Singer e Adam Sztykiel, la produzione di Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Bagdasarian Company e TSG Entertainment e la distribuzione in Italia della 20th Century Fox. Completano il quadro il montaggio di Ryan Folsey, le musiche di Mark Mothersbaugh, la scenografia di Frank Galline e la regia di Walt Becker.

Quest’ultimo ha acquisito tanta fama dopo aver diretto Maial College e Svalvolati on the road. Tra i personaggi umani, il ruolo di primo piano spetta a Jason Lee, famoso anche in qualità di skater e affiancato da Tony Hale. Molto interessante anche la lista di doppiatori, che comprende tra gli altri Justin Long, Jesse McCartney, Anna Faris e Kaley Cuoco.

Alvin Superstar 4 nessuno ci può fermare, la trama del film

Alvin Superstar 4 – nessuno ci può fermare si apre quattro anni dopo il capitolo precedente. Alvin, Simon, Theodore e le Chipettes stanno organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Dave, oltre che per sostenere le Chipettes pronte a diventare giudici di American Idol. Dave conduce gli scoiattoli animati al mini-golf e incontra Samantha, la donna che sta frequentando. I Chipmunks adorano Samantha, ma il figlio Miles è un personaggio cattivo. Alvin e gli altri scoprono un anello di fidanzamento e vogliono impedire che Dave sposi Samantha. Viaggiano su un aereo, ma provocano un atterraggio d’emergenza e fanno arrabbiare il maresciallo Suggs, che odia i Chipmunks perché lo hanno fatto lasciare dalla sua fidanzata a Natale.

Si esibiscono comunque in un bar, ma vengono raggiunti da Suggs dopo la performance. Scappano e si rifugiano sotto un albero insieme a Miles. Dave e Samantha incontrano Miles e i Chipmunks e li sgridano, mentre Alvin confessa di aver rubato l’anello di fidanzamento. Alvin e gli altri scoiattoli salvano la vita a Miles, nel frattempo diventato loro amico. Quindi, ridanno l’anello a Dave, che rivela che in realtà appartenesse al suo amico Barry per la sua ragazza Alice. Alla fine, tutto torna alla normalità.



