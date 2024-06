Alvin Verecondi Scortecci, chi è il papà morto di Alvina dell’Isola dei famosi 2024/ “Non ricordo la voce”

Alvina Verecondi Scortecci, chi è il papà morto Alvin: “C’è una cosa di cui mi pento”

Manca poco alla messa in onda della semifinale dell’Isola dei famosi 2024 ci saranno degli eliminati e verranno nominati anche i finalisti di questa edizione. Nelle scorse ore, però, durante il daytime è stato mostrato il video di Alvina Verecondi Scortecci in cui ricordava il papà Alvin Verecordi Scortecci morto quando lei aveva solo 9 anni.

Parlando con il resto dei naufraghi Alvina si è lasciata andare ai pochi ricordi che ha del genitore: “L’unica roba di cui mi pento e che lui mi chiedeva il gelato e io non glielo davo, poi quando è mancato…” E subito dopo ha aggiunto che mentre il ricordo visivo è vivido non lo è quello della sua voce: “La cosa che non mi ricordo è la voce, è la prima cosa che scompare poi noi non abbiamo video niente quindi zero.”

Alvin Verecondi Scortecci, chi è e com’è morto il papà di Alvina

Sono poche le informazioni su Alvin Verecondi Scortecci e su com’è morto il papà di Alvina dell’Isola dei famosi 2024. Sembra però che il padre di Alvina, Alvin Verecondi Scortecci sia il padre biologico anche se lo ha riconosciuto cinque anni dopo la nascita di Costantino Della Gherardesca. Il conduttore, infatti, all’inizio della sua carriera televisiva ha scelto di usare solo il cognome materno. Costanza Della Gherardesca ebbe tre figli dal matrimonio con un conte mentre Costantino nacque nel 1977 dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci. Dunque il conduttore di Pechino Express ed Alvina sono fratellastri.

Nel frattempo questa sera si scoprirà se Alvina Verecondi Scortecci riuscirà ad accedere alla finale dell’Isola dei famosi 2024. Entarat in corsa, in Honduras con la sua simpatia ed il suo carattere particolare è riuscita a fare breccia nel cuore non solo degli altri naufraghi ma anche del pubblico a casa.











