Alvise Rigo e Alba Parietti a cena di coppia?/ Tra i due c’è “feeling artistico”

Alvise Rigo, uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle che durante la scorsa puntata ha rischiato l’eliminazione e Alba Parietti, reduce dal successo ottenuto con Tale e Quale show, secondo quanto riportato sull’ultimo numero in uscita del settimanale Oggi sono stati visti fuori a cena.

Alberto Dandolo all’interno della sua rubrica “Pillole di gossip” ha sottolineato come Alba Parietti e Alvise Rigo abbiano stretto amicizia a tal punto da andare a cena loro due da soli. Il giornalista ha ipotizzato anche una svolta rosa all’interno della loro amicizia, nonostante adesso ci sarebbe solo un grande “Feeling artistico e professionale”.

ALVISE RIGO E TOVE VILLFOR STANNO INSIEME?/ Mariotto “stia attendo ad Al Bano…”

Cosa bolle in pentola tra Alba Parietti e Alvise Rigo?

Alvise Rigo ha parlato della sua vita privata non molto tempo fa con un’intervista alla rivista Gente per chiarire anche le voci sulla sua complicità con la ballerina con cui fa coppia all’interno dello show di Milly Carlucci, Tove Villfor, ammettendo di non essere fidanzato: “Sono single per scelta. Esco da una relazione complicata e per ora preferisco concentrarmi su me stesso. Non ho perso fiducia nell’universo femminile, ma ho capito che l’obiettivo per far funzionare una coppia sia l’arricchirsi a vicenda, non annullarsi”.

Alvise Rigo e Tova Villför, Ballando con le stelle/ Anche il pubblico li scarica?

Mentre sul suo rapporto con Tove Villfor ha ammesso di avere una bellissima sintonia con la ballerina affermando: “Tra noi c’è una bella sintonia. Tove è capace di prendermi è rigida quando serve, ma riesce a gestire anche i momenti di leggerezza, la voglia di scherzare”. Al momento quindi, Alvise sembra essere libero da impegni sentimentali, che le ipotesi avanzate da Alberto Dandolo possano rivelarsi vere?

LEGGI ANCHE:

ALVISE RIGO E TOVE VILLFOR STANNO INSIEME?/ Lui “Io single”, ma i genitori di lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA