Alvise Rigo e Tova Villför/ È nato un amore sulla pista di Ballando con le Stelle?

Alvise Rigo e Tova Villför sono una delle coppie più attese di Ballando con le Stelle 2021, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua edizione numero quindici. C’à anche il giocatore di rugby, dunque, tra gli sportivi che parteciperanno al programma, anche se il suo volto è ancora sconosciuto ai telespettatori al di fuori delle vicende che riguardano il mondo della palla ovale.

Alvise Rigo farà dunque coppia con la maestra svedese, che nell’ultima stagione di Ballando ha danzato con il modello e pittore Antonio Catalano, ma la loro coppia non convinse molto per via dell’ancora scarsa esperienza accumulata dalla maestra, già brava, ma ritenuta troppo fredda dalla giuria e non ancora all’altezza delle sue navigate colleghe come Veera Kinnunen, Lucrezia Lando o Anastasia Kuzmina. Ci si augura che le critiche della quindicesima edizione abbiano innescato un sentimento di riscatto nella giovane maestra, che quest’anno si ritrova un rugbista tra le sue mani, che proverà a plasmare e a far diventare un campione anche del ballo.

Chi è Alvise Rigo?

Alvise Rigo è veneziano, ha ventinove anni e un fisico impeccabile, da sportivo: ecco dunque che il concorrente potrebbe mandare in visibilio Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la quale non ha mai fatto mistero in trasmissione di essere favorevole al macho palestrato e ben definito. Tuttavia, va detto che Alvise non è stato solo rugbista, anzi, negli ultimi anni, dopo il trasferimento dalla sua Venezia a Milano, si è impegnato come modello e bartender e, in seguito, anche come agente della security di personaggi celebri come Kendall Jenner e Antonella Clerici, condividendo addirittura il suo appartamento con l’ex gieffino Andrea Zelletta prima del trasferimento di quest’ultimo nella casa della sua attuale partner Natalie.

Peraltro, seppure il suo volto non sia ancora familiare al grande pubblico, Rigo non è nuovo al piccolo schermo: nel 2020, in veste di modello e valletto, è comparso al fianco di Antonella Clerici durante il Festival di Sanremo. Un’esperienza che gli ha permesso di mettersi in mostra e di essere apprezzato dal pubblico femminile, che sicuramente lo supporterà nei televoti e nelle opinioni social, (ovviamente se Alvise non sarà solo un bell’involucro, ma anche un bravo ballerino e un uomo di carisma).

Tova Villför e Alvise Rigo: amore sulla pista di Ballando con le Stelle?

Tova Villför è nata a Stoccolma nel 1996 e ha esordito giovanissima sul palcoscenico, dimostrando da subito di essere una ballerina ricca di talento. Ha frequentato il liceo nella capitale svedese e subito dopo si è dedicata a tempo pieno alla danza, sua grande passione. Peraltro, ha preso parte anche alla fiction “Che Dio ci Aiuti”, con Elena Sofia Ricci. Come vi abbiamo riferito in precedenza, la danzatrice è entrata ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle nel 2020 in coppia con Antonio Catalano.

Lei e Alvise Rigo in queste settimane sono sembrati sempre più affiatati e alcuni highlights li hanno mostrati intenti a danzare insieme dappertutto, anche nei parchi, nei cortili delle case, affiatandosi e provocando alcune indiscrezioni mediatiche che li vorrebbero troppo in simbiosi per essere solamente nelle fasi del warm up pre-gara… La coppia che va oltre la tecnica e scopre i sentimenti funziona sempre in “Ballando con le Stelle”, dove sono nati in passato molti amori tra maestra e allievo e viceversa, alimentando quel gossip che a suon di musica e a passo di leggero e leggiadro jive entra nelle case, portando anche Cupido come ospite inatteso, ma voluto.

