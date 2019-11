AMA NON FA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI/ Iene “Tutti nello stesso compattatore”

Filippo Roma e Marco Occhipinti, nella quinta puntata dell’inchiesta “La grande monnezza”, in onda stasera a “Le Iene Show”, tornano ad occuparsi della “grana” rifiuti nella Capitale. Il quesito che viene posto dai due inviati è il seguente: Ama differenzia davvero i rifiuti che raccoglie per le strade di Roma? I due si sono recati in uno dei più grandi centri di raccolta dei rifiuti differenziati della capitale, Campo Boario, scoprendo che carta, plastica e vetro sono raccolte e mischiate tenere conto degli sforzi dei cittadini che effettuano la differenziata sperando di ottenerne dei vantaggi. Un operatore di Ama ha spiegato la situazione: “Ci sono i furgoni che scaricano la monnezza all’interno dei compattatori. Adesso andiamo a vedere anche il compattatore che riguarda la plastica e il cartone, sono sempre dentro il piazzale”. Lo spettacolo che ci si trova davanti è il seguente: i camioncini dovrebbero differenziare i rifiuti in base alla loro provenienza, ma questo non accade. Lo conferma lo stesso operatore:”Sì. Dovrebbero, poi invece o non funziona una cosa o non funziona un’altra… E scaricano tutto nello stesso compattatore”.

IENE: “AMA NON FA LA DIFFERENZIATA”

L’operatore di Ama sentito da “Le Iene Show” ribadisce un concetto chiarissimo: “Questo è il cartone, ma se vai a vedere non c’è soltanto il cartone. Questo è vetro. In pratica…qua alluminio, plastica…piatti di carta…”. Lo stesso spettacolo si può osservare nel compattatore dedicato all’indifferenziato, al cui interno si può rinvenire di tutto: organico, vetro, buste di plastica… Com’è possibile che la raccolta differenziata attuata dai cittadini romani venga mandata all’aria da chi dovrebbe gestirla? Lo hanno testimoniato le due telecamere nascoste posizionate dal programma di Italia Uno, una ad inquadrare i compattatori dove va scaricata l’immondizia indifferenziata, l’altra che riprende i cassoni blu dove andrebbero scaricati solo i rifiuti differenziati. Ebbene, di venerdì, giorno della carta: il camioncino Ama scarica nel primo compattatore dedicato all’indifferenziata di tutto. Neanche un’ora dopo ne arriva un’altro che scarica i rifiuti di carta. Passa un’altra ora e arriva un altro camioncino contenente l’indifferenziata che viene scaricato nello stesso compattatore. E quando le Iene chiedono una spiegazione non finisce propriamente bene…

© RIPRODUZIONE RISERVATA