Amadeo Goria, latin-lover con oltre 2.000 donne in agenda? / La replica all’accusa dell’ex Maria Teresa Ruta

GFvip, Amedeo Venza torna a raccontarsi: l’intervista intimista

L’ex GFvip, Amedeo Goria, torna a raccontarsi, in seguito all’accusa di infedeltà di Maria Teresa Ruta e altre indiscrezioni giunte al vaglio del gossip made in Italy. In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Maria Teresa Ruta parla di tradimento perpetratisi per mano dell’ex marito, Amedeo Goria, con tanto di particolari piuttosto intimi. É la rivelazione di un’agenda fitta di nomi di donne, sedicenti conoscenze intime e amanti del giornalista sportivo, delle quali lui amava annotare i nomi come i trofei e le conquiste conseguite in nome dell’amore e la passione sfrenati. Si parlerebbe di almeno 2mila donne e accanto al nome di ognuna Amedeo Goria sarebbe stato solito accostare delle stelle come metro di valutazione sulla conoscenza. Un simbolismo che Maria Teresa Ruta avrebbe decifrato come un giudizio sintetico per ogni presunta prestazione sessuale di Amedeo Goria con un’altra donna. Ed é in un’intervista concessa a Il Messaggero che Amedeo Goria replica all’ex moglie.

“Maria Teresa ha esagerato – fa sapere Amedeo Goria-, al massimo erano 1.800. A parte le battute, è vero, mi beccò. Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta… le femministe mi si scagliano contro…Mettevo uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più”. E le dichiarazioni intimiste della replica via stampa di Amedeo Goria, proseguono poi con la verità del giornalista sull’agenda delle conquiste amorose: “Se ce l’ho ancora? In qualche anfratto o comodino… l’ho rinnovata, sono passati tanti anni. Non metto più segnetti. E poi adesso comincio a perdere anche un po’ la memoria. Capita che qualcuna mi chieda: ‘Ti ricordi di me? Ho dormito da te…’. Sono disordinato, ma sempre in buona fede” .

Ma non é finita qui. Tra una dichiarazione e l’altra, c’é anche la richiesta di scuse da parte del giornalista verso la opinionista TV, relativamente all’infedeltà infertale in amore: “Le chiedo scusa per il passato”, aggiunge il giornalista.

Tra le verità infuocate, poi, Amadeo Goria non nasconde un trascorso vissuto come un potenziale habitué di locali scambisti: “Ma sì, io non mi faccio mancare nulla. Sono un giornalista, sono curioso. Perché non sperimentare i locali per scambisti? Non c’è niente di male”.

Il giornalista non si risparmia neanche sui social, dove non a caso si direbbe in cerca di nuovi incontri e si attiva su Tinder sotto falso nome e pseudonimo: “Ho incontrato un paio di persone, ma mi hanno smascherato. Mi è servito a titolo didascalico”, dichiara l’ex GFVIP.

Come vede il giornalista il mondo LGBTQIA+, degli amori rainbow? “Sono un liberale. Rispetto tutti, purché non ci siano manifestazioni clownesche”, fa sapere l’intervistato ed ex volto del Grande Fratello vip, il gioco che alla nuova edizione vedrebbe partecipante Giampiero Mughini…











