Amedeo Goria, chi è l’ex marito di Maria Teresa Ruta: la carriera tra giornalismo e tv

Amedeo Goria è l’ex marito di Maria Teresa Ruta e, al suo fianco, ha condiviso una lunga storia d’amore sbocciata negli anni ’80, proseguita con il matrimonio nel 1987 e terminata con il divorzio nel 2004. Originario di Torino, classe 1954, Amedeo Goria è un celebre conduttore televisivo e giornalista e ha iniziato la sua carriera professionale diventando giornalista professionista nel 1976 e collaborando per diverse testate, da Tuttosport al ruolo di corrispondente da Torino per il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Roberto Zappulla, chi è il marito di Maria Teresa Ruta/ L'assenza di figli insieme: "Rimpiango di..."

Amedeo Goria vanta una ricca carriera anche sul piccolo schermo, avendo lavorato in Rai sin dal 1987; oltre ad aver lavorato per il TG1 e RaiSport, ha condotto Uno Mattina Estate tra il 1992 e il 1997 e, su Rai1, ha co-condotto La Domenica Sportiva nel 1993/94 e Pole Position nel 2003. Negli ultimi anni la presenza di Amedeo Goria in tv è andata via via diminuendo in seguito al pensionamento, arrivato nel 2021 dopo ben 34 anni in Rai; tuttavia, tra le ultime partecipazioni televisive, spicca quella come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021.

Maria Teresa Ruta, chi è e carriera della conduttrice/ Dai programmi sportivi alle partecipazioni ai reality

Amedeo Goria e i tradimenti scoperti da Maria Teresa Ruta: “2000 numeri di telefono…“

Per quanto riguarda la vita privata, Amedeo Goria è stato l’ex marito di Maria Teresa Ruta: dopo il matrimonio nel 1987 la coppia ha dato alla luce due figli, Guenda e Gianamedeo, nel 1988 e nel 1992, per poi divorziare nel 2004. Al momento il giornalista e conduttore tv si dichiara single; l’ultima frequentazione importante risale infatti al 2002 quando è stato fidanzato con Vera Miales, modella di origini moldave ed ex partecipante de La Pupa e il Secchione Show.

Ma, in merito alla vita privata di Amedeo Goria, nell’estate 2023 sono arrivate dichiarazioni sorprendenti da parte di Maria Teresa Ruta sulla fine del loro matrimonio. La rottura si consumò a causa dei tradimenti di lui, scoperti dalla conduttrice grazie “a un’agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi”. In un’intervista rivelatrice al Corriere della Sera, la Ruta ha così aggiunto ulteriori dettagli sulla loro separazione e sulla scoperta delle infedeltà: “C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio”.

Gian Amedeo Goria, chi è il figlio di Maria Teresa Ruta/ Nel 2022 ha sposato in segreto Francesca