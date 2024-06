Amadeus: chi é il figlio José avuto dalla moglie Giovanna Civitillo?/ Erede conduttore in Rai, il nuovo ruolo

Tra i personaggi TV più chiacchierati del momento, soprattutto in quanto conduttore uscente del Festival della canzone italiana in vista dell’edizione di Sanremo 2025, Amadeus potrebbe abdicare in definitiva in favore al figlio José Sebastiani, che ha avuto dalla moglie Giovanna Civitillo, in casa Rai.

Amadeus e Giovanna Civitillo: chi é il figlio neonato conduttore José Sebastiani

A quanto pare Amadeus si prepara a dire in definitiva addio alla TV di Stato Rai e a cedere il suo posto al figlio. Infatti il gossip made in Italy del momento vede il timoniere degli ultimi Festival di Sanremo dai vari singoli certificati dischi d’oro, platino e multiplatino prepararsi a uscire di scena dai palinsesti della TV di Stato, dove entrerebbe il figlio del conduttore in una sorta di tirocinio che lo porterebbe a condurre vari format fino al Festival della canzone nel dopo Amadeus.

Non solo il Festival della Canzone italiana, tra gli altri successi in Casa Rai e in chiaro tv su Rai 1 Amadeus conta anche il successo di Affari tuoi tra gli altri format condotti egregiamente. José Sebastiani nasceva dopo il matrimonio di Giovanna Civitillo e Amadeus nel 2009 e i genitori vip davano vita al loro amore nel fatidico primo incontro risalente a quando i due lavoravano entrambi a L’eredità.

José Sebastiani é il preannunciato erede conduttore a Sanremo 2025?

Il giovane figlio di Amadeus si é di recente visto debuttare al timone di un podcast tutto suo di trasmissione in Rai. Dal titolo Sintonizzati a Eurovision, il podcast avrebbe avuto come tema cardine di discussione aperta per il figlio del One man show ex Direttore artistico di Sanremo la competizione musicale degli Eurovision Song contest 2024 made in Svezia. Un trampolino di lancio che tra le possibili anticipazioni in esclusiva assoluta potrebbe rivelarsi il preludio ad un nuovo ruolo di conduzione per José Sebastiani, anche al posto di papà, al timone del Festival di Sanremo 2025.

