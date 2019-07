Fiorello e Amadeus condurranno Sanremo 2020?/ La risposta dello showman siciliano

Fiorello e Amadeus condurranno Sanremo 2020? La prossima stagione del Festival andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai dal 4 all’8 febbraio. In attesa dell’annuncio ufficiale che possa darci il nome del conduttore dell’intera kermesse (che dovrebbe essere diramato la prossima settimana), l’ipotesi Amadeus continua ad essere la più concreta. Oltre le indiscrezioni, anche l’amico Rosario ci mette il “carico”. E così i due showman, legati da un’amicizia di più di 30 anni, si sono incontrati in Sardegna con le rispettive famiglie. A Santa Margherita di Pula, in occasione di uno spettacolo del siciliano tenuto al Forte Arena, Giovanna Civitillo, moglie del conduttore de I Soliti Ignoti, ha immortalato uno scatto molto bello dove mostra i due insieme. Faccia a faccia alle prese con una bella risata. Abbronzatissimi e sorridenti, l’interrogativo collettivo è uno: “Di cosa staranno parlando?”.

Proprio Fiorello, sempre tramite Instagram decide di rispondere alla domanda. Lo showman ha condiviso le foto tramite le Stories del suo profilo ufficiale, allegando un messaggio: “Si parla di Sanremo”. Il siciliano quindi, ha lasciato intendere che i due avessero proprio chiacchierato della famosissima kermesse musicale. Potrebbero calcare il palcoscenico in coppia per una conduzione unica nel genere? È possibile anche la partecipazione di Fiorello in qualità di ospite. Oppure, c’è anche la terza ipotesi: una divertente “fake news” dello showman siciliano. Nel frattempo, venerdì 18 luglio, si è tenuto a Roma un vertice tra la Rai e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il primo cittadino è sembrato molto soddisfatto dall’incontro con i dirigenti. È previsto un nuovo vertice a settembre, intanto ha annunciato le conclusioni alle quali sono giunti dopo l’incontro: “È stato fatto un importante passo avanti ed è stato chiarito che la Rai e Rai Pubblicità vogliono investire molto per fare in modo che il ‘settantesimo’ sia un grande Festival. Siamo molto in ritardo e la mia visita ha voluto manifestare la mia preoccupazione. Ora abbiamo posto le basi ed abbiamo discusso soprattutto di ‘Sanremo Giovani’ ed ‘Area Sanremo’. Sono fiducioso nel lavoro che verrà fatto”.





